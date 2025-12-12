مصادر سياسية للجديد: مهلة نهاية العام ضاغطة على الادارة اللبنانية لبنان نفذ جزءاً من المطلوب عبر قبول انضمام السفير سيمون كرم لاجتماعات الميكانيزم وإعلان الجيش انتهاء حصر السلاح جنوب الليطاني