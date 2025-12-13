الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

محاولات بري فشلت؟ (نداء الوطن)

2025-12-13 | 00:26
محاولات بري فشلت؟ (نداء الوطن)
محاولات بري فشلت؟ (نداء الوطن)

أشارت مصادر كتلة "التنمية والتحرير" النيابية لـ "نداء الوطن "إلى أنه مع كثرة الحديث عن اقتراب الضربة الإسرائيلية، يجهد الرئيس نبيه بري من أجل إبعاد شبح المعارك والحرب والتهجير عن لبنان، فالوضع اللبناني مرتبط بما يحصل في المنطقة لذلك لا يمكن تجاهل التطورات الكبرى الحاصلة.

ومن جهة ثانية، لا يمكن الضغط أكثر في الداخل كي لا يتسبب الأمر بإشكال شيعي- شيعي داخل الطائفة أو إشكال داخلي أكبر وصدام بين الجيش و"حزب الله".

وشددت المصادر على أن الظرف دقيق جدًا، ولا يمكن القول إن محاولات بري فشلت لأن أبواب التواصل ما تزال مفتوحة بين عين التينة و"حزب الله" وبين عين التينة وواشنطن، والاتصالات تتكثف لإقناع "الحزب" بتقديم تنازلات نظرًا للخطر الداهم الذي بات معروفًا، وكذلك مع الأميركيين لمحاولة إيجاد مخرج والضغط على إسرائيل لتجنيب لبنان الحرب.
 
وفي الإطار نفسه، علمت "نداء الوطن" أن زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى بيروت الخميس المقبل ستحمل معها محاولة مصرية جديدة لتأخير الحرب وتجنيب لبنان مواجهة عسكرية.

وسيلتقي مدبولي عون والمسؤولين اللبنانيين وسيعرض الأجواء التي تلف المنطقة ومسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، ولن يحمل معه مبادرة جديدة، بل سيستكمل ما بدأه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ومدير المخابرات حسن رشاد خصوصًا أن الوضع "لا يبشر بالخير واحتمال تجدد الحرب وارد في أي لحظة، وسط تشدد طهران ومنعها "حزب الله" من تسليم سلاحه ونية إسرائيل القضاء على كل من يهدد أمنها"، وفق ما ذكرت مصادر هذه المعلومات.
كتلة التنمية والتحرير

حزب الله

مفاوضات

