محاولات بري فشلت؟ (نداء الوطن)

أشارت مصادر كتلة "التنمية والتحرير" النيابية لـ "نداء الوطن "إلى أنه مع كثرة الحديث عن اقتراب الضربة ، يجهد الرئيس من أجل إبعاد شبح المعارك والحرب والتهجير عن ، فالوضع اللبناني مرتبط بما يحصل في المنطقة لذلك لا يمكن تجاهل التطورات الكبرى الحاصلة.

ومن جهة ثانية، لا يمكن الضغط أكثر في الداخل كي لا يتسبب الأمر بإشكال شيعي- شيعي داخل الطائفة أو إشكال داخلي أكبر وصدام بين الجيش و" ".



وشددت المصادر على أن الظرف دقيق جدًا، ولا يمكن القول إن محاولات بري فشلت لأن أبواب التواصل ما تزال مفتوحة بين عين التينة و"حزب " وبين عين التينة وواشنطن، والاتصالات تتكثف لإقناع "الحزب" بتقديم تنازلات نظرًا للخطر الداهم الذي بات معروفًا، وكذلك مع لمحاولة إيجاد مخرج والضغط على لتجنيب الحرب.

وفي الإطار نفسه، علمت "نداء الوطن" أن زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى الخميس المقبل ستحمل معها محاولة لتأخير الحرب وتجنيب لبنان مواجهة عسكرية.



وسيلتقي مدبولي عون والمسؤولين اللبنانيين وسيعرض الأجواء التي تلف المنطقة ومسار المفاوضات ، ولن يحمل معه مبادرة جديدة، بل سيستكمل ما بدأه المصري بدر عبد العاطي ومدير المخابرات حسن رشاد خصوصًا أن الوضع "لا يبشر بالخير واحتمال تجدد الحرب وارد في أي لحظة، وسط تشدد طهران ومنعها "حزب الله" من تسليم سلاحه ونية إسرائيل على كل من يهدد أمنها"، وفق ما ذكرت مصادر هذه المعلومات.