محليات

بعد الجدل حول "الحمّى القلاعية".. تحذير من وزارة الزراعة

2025-12-13 | 01:13
بعد تصريح وزير الإعلام بول مرقص عقب جلسة مجلس الوزراء عن الحمّى القلاعية قالت وزارة الزراعة:

"إن الحمّى القلاعية لا تنتقل إلى الإنسان، لا عبر التماس المباشر، ولا عبر استهلاك اللحوم، ولا من خلال الحليب ومشتقاته".

ودعت الوزارة في بيان المواطنين إلى" استهلاك اللحوم ومنتجات الألبان بصورة طبيعية"، مطمئنةً إلى أنها" آمنة تمامًا ولا تشكّل أي خطر صحي".

وتابعت: "الحمى القلاعية تصيب المواشي والأبقار وتنتقل سريعًا فيما بينها،  ولمواجهة هذا المرض، تعمل الوزارة على خمس خطوات عملانية:

 1. احتواء المرض والتشدّد في منع نقل المواشي بين المناطق أو من مزرعة إلى أخرى، بالتعاون مع البلديات ووزارة الداخلية والجهات المعنية كافة.

 2. تأمين اللقاحات من العترة الجديدة بالسرعة القصوى، مع بدء وصول الدفعات إلى لبنان الأسبوع المقبل واستمرارها تباعًا حتى منتصف الشهر المقبل.

 3. وقف استيراد المواشي الحيّة من الدول التي سُجِّلت فيها عترة SAT1 كإجراء احترازي للحد من انتشار المرض.

 4. دعوة القوى الأمنية إلى التشدّد في ضبط الحدود ومنع عمليات التهريب من سوريا، والتي يُرجَّح أنها أحد أسباب ظهور المرض في لبنان.

 5. تعزيز الرقابة على أسعار الحليب واللحوم وتشديد الإجراءات بحق المعامل التي تمارس الغش في إنتاج مشتقات الحليب".

وختمت الوزارة "تحية تقدير وامتنان إلى جميع مربي المواشي والمزارعين، الذين يشكّلون الركيزة الأساسية لأمننا الغذائي ويواصلون عملهم رغم كل التحديات".
محليات

وزارة الزراعة

الحمى القلاعية

لبنان

Aljadeed
وفاة النائب غسان سكاف
التحكم المروري: حادثان و3 جرحى خلال الـ24 ساعة الماضية

"السلاح لن يُنتزع لو أطبقت السماء على الأرض".. مواقف جديدة لقاسم
08:24

"السلاح لن يُنتزع لو أطبقت السماء على الأرض".. مواقف جديدة لقاسم

قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: سندافع حتى لو أطبقت السماء على الأرض لن يُنزع السلاح تحقيقا لهدف “اسرائيل” ولو اجتمعت الدنيا بحربها على لبنان.

08:24

"السلاح لن يُنتزع لو أطبقت السماء على الأرض".. مواقف جديدة لقاسم

قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: سندافع حتى لو أطبقت السماء على الأرض لن يُنزع السلاح تحقيقا لهدف “اسرائيل” ولو اجتمعت الدنيا بحربها على لبنان.

"كشف عليه الجيش اللبناني".. إنذار عاجل لمنزل في الجنوب
08:13

"كشف عليه الجيش اللبناني".. إنذار عاجل لمنزل في الجنوب

نشر المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة اكس، إنذارًا عاجلًا موجّهًا إلى سكان جنوب لبنان، وتحديدًا في قرية يانوح.

08:13

"كشف عليه الجيش اللبناني".. إنذار عاجل لمنزل في الجنوب

نشر المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة اكس، إنذارًا عاجلًا موجّهًا إلى سكان جنوب لبنان، وتحديدًا في قرية يانوح.

"السلاح لن يُنتزع لو أطبقت السماء على الأرض".. مواقف جديدة لقاسم
08:24
الشيخ قاسم: حتى لو أطبقت السماء على الأرض لن يُنزع السلاح تحقيقا لهدف “اسرائيل” ولو اجتمعت الدنيا بحربها على لبنان
08:22
"كشف عليه الجيش اللبناني".. إنذار عاجل لمنزل في الجنوب
08:13
مراسل الجديد: المنزل المهدَّد هو نفسه الذي كشف عليه الجيش صباحاً
08:12
الشيخ قاسم: نؤكد الاستعداد الكامل للتعاون مع الجيش اللبناني لبسط سلطة الدولة ونوافق على استراتيجية دفاعية توظّف قوة لبنان ومقاومته
08:02
الشيخ نعيم قاسم: الصيغة المطروحة لحصر السلاح هي إعدام لقوة لبنان
07:58
