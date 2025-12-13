الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

وفاة النائب غسان سكاف

2025-12-13 | 01:37
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
وفاة النائب غسان سكاف
وفاة النائب غسان سكاف

توفي النائب غسان سكاف بعد صراع مع المرض.

سكاف رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب ومدير برنامج العمود الفقري في المركز الطبي التابع لـ"الجامعة الأميركية في بيروت".
كان مدير تعليم مجلس الشرق الأوسط لدى منظمة "AO Spine"، وموظف دولي في المنظمة ذاتها، ورئيس اللجنة العلمية في "نقابة الأطباء اللبنانية" بين عامي 2010 و2016، ورئيس مجلس أمناء اللجنة الطبية في "جامعة البلمند"، وكبير الأطباء المقيمين بجراحة المخ والأعصاب لدى "جامعة تورونتو" في كندا بين 1996 و1997، وطبيب مقيم أول في الجامعة ذاتها بين 1992 و1994، بالإضافة إلى عمله طبيباً مقيماً بجراحة المخ والأعصاب في "جامعة كاليفورنيا - لوس أنجلوس" بين 1990 و1992.
نال زمالة كلية الجراحين الملكية "FRCS" عام 1998، وزمالة في جراحة المخ والأعصاب خلال العام ذاته من "جامعة تورنتو" في كندا، بالإضافة إلى البورد الأميركي في جراحة الأعصاب عام 1997.
حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال، وبكالوريوس في الطب والجراحة من "جامعة القديس يوسف في بيروت".
متأهل من ميسم يونس ولهما ثلاثة أولاد: فيليب وباتريك ورالف.

مقالات ذات صلة
وفاة النائب غسان سكاف

محليات

النائب غسان سكاف

لبنان

وفاة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"لا زيارة لسوريا".. توضيح عن موقف عون
وفاة النائب غسان سكاف

اقرأ ايضا في محليات

"السلاح لن يُنتزع لو أطبقت السماء على الأرض".. مواقف جديدة لقاسم
08:24

"السلاح لن يُنتزع لو أطبقت السماء على الأرض".. مواقف جديدة لقاسم

قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: سندافع حتى لو أطبقت السماء على الأرض لن يُنزع السلاح تحقيقا لهدف “اسرائيل” ولو اجتمعت الدنيا بحربها على لبنان.

08:24

"السلاح لن يُنتزع لو أطبقت السماء على الأرض".. مواقف جديدة لقاسم

قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: سندافع حتى لو أطبقت السماء على الأرض لن يُنزع السلاح تحقيقا لهدف “اسرائيل” ولو اجتمعت الدنيا بحربها على لبنان.

"كشف عليه الجيش اللبناني".. إنذار عاجل لمنزل في الجنوب
08:13

"كشف عليه الجيش اللبناني".. إنذار عاجل لمنزل في الجنوب

نشر المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة اكس، إنذارًا عاجلًا موجّهًا إلى سكان جنوب لبنان، وتحديدًا في قرية يانوح.

08:13

"كشف عليه الجيش اللبناني".. إنذار عاجل لمنزل في الجنوب

نشر المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة اكس، إنذارًا عاجلًا موجّهًا إلى سكان جنوب لبنان، وتحديدًا في قرية يانوح.

يحدث الآن

اخترنا لك
"السلاح لن يُنتزع لو أطبقت السماء على الأرض".. مواقف جديدة لقاسم
08:24
الشيخ قاسم: حتى لو أطبقت السماء على الأرض لن يُنزع السلاح تحقيقا لهدف “اسرائيل” ولو اجتمعت الدنيا بحربها على لبنان
08:22
"كشف عليه الجيش اللبناني".. إنذار عاجل لمنزل في الجنوب
08:13
مراسل الجديد: المنزل المهدَّد هو نفسه الذي كشف عليه الجيش صباحاً
08:12
الشيخ قاسم: نؤكد الاستعداد الكامل للتعاون مع الجيش اللبناني لبسط سلطة الدولة ونوافق على استراتيجية دفاعية توظّف قوة لبنان ومقاومته
08:02
الشيخ نعيم قاسم: الصيغة المطروحة لحصر السلاح هي إعدام لقوة لبنان
07:58
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025