وفاة النائب غسان سكاف

سكاف رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب ومدير برنامج العمود الفقري في المركز الطبي التابع لـ"الجامعة الأميركية في ".كان مدير تعليم مجلس لدى منظمة "AO Spine"، وموظف دولي في المنظمة ذاتها، ورئيس اللجنة العلمية في " الأطباء " بين عامي 2010 و2016، ورئيس مجلس أمناء اللجنة الطبية في "جامعة البلمند"، وكبير الأطباء المقيمين بجراحة المخ والأعصاب لدى "جامعة تورونتو" في كندا بين 1996 و1997، وطبيب مقيم أول ذاتها بين 1992 و1994، بالإضافة إلى عمله طبيباً مقيماً بجراحة المخ والأعصاب في "جامعة كاليفورنيا - لوس أنجلوس" بين 1990 و1992.نال زمالة كلية الجراحين الملكية "FRCS" عام 1998، وزمالة في جراحة المخ والأعصاب خلال العام ذاته من "جامعة تورنتو" في كندا، بالإضافة إلى البورد الأميركي في جراحة الأعصاب عام 1997.حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال، وبكالوريوس في الطب والجراحة من "جامعة القديس في بيروت".متأهل من ميسم يونس ولهما ثلاثة أولاد: فيليب وباتريك ورالف.