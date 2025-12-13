بديل اليونيفيل.. قوات اوروبية عسكرية في لبنان؟

يكثّف عند حول الخيارات البديلة للإبقاء على وجودهم العسكري في ، مع سعي واضح من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا إلى البحث عن صيغ تعاون ثنائية مع ، تعوّض عن احتمال فشل الوصول إلى صيغة جماعية للإبقاء على قواتها المسلحة في لبنان.



وقد دفعت هذه الرغبة، ألمانيا وإيطاليا إلى رفع مستوى دعمهما المادي والتدريبي للجيش اللبناني بشكل ملحوظ، حتى باتتا تتفوّقان بذلك على وبريطانيا، بالإضافة إلى استمرار الدعم الإسباني بوتيرة منتظمة.