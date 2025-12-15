جلسة لمجلس النواب الخميس.. إليكم التفاصيل

يعقد مجلس النواب جلسة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 18 كانون الأول 2025، وذلك لمتابعة درس مشاريع واقتراحات القوانين التي كانت مدرجة على جدول أعمال جلسة 29 أيلول 2025.