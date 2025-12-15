حادث "طاحن" ونجا بأعجوبة (فيديو)

View this post on Instagram
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
أفادت مراسلة الجديد، بأن ضابطة الجمارك في شتورا تمكنت، وبحضور مندوب عن وزارة الصحة، من مداهمة موقع إحدى المطاحن في محلّة برّ الياس، حيث ضُبطت كميات كبيرة من البهارات المنتهية الصلاحية والزعتر المخزّن خلافًا للشروط الصحية.
للمرة الأولى يشهد سفراء عرب وأجانب على جهود الجيش اللبناني وسط اجماع واقتناع دبلوماسي بالسردية اللبنانية وفيها تجلت الصورة حول دور الجيش ومهامه في الجنوب والأنفاق التي دخلها وانخراطه الجدي بقرار الحكومة اللبنانية حول حصرية السلاح