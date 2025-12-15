كواليس زيارة الجنوب.. الجيش يواجه الرواية الإسرائيلية ميدانياً

وفي المعلومات أن الدبلوماسيين والعسكريين طرحوا مجموعة من الاسئلة على قائد الجيش
وفيها كانت الردود مقنعة بعيدا عن الرواية الاسرائيلية التي تتهم الجيش اللبناني
بالتقصير أما بخصوص تاريخ انهاء العمل بجنوب النهر فقد أتى جواب الجيش واضحا: آخر العام الحالي.. على أن يقدم تقريره للحكومة واضعا أمامها عقبة واحدة وهي: الاحتلال
الاسرائيلي لنقاط عدة داخل الاراضي اللبنانية
والحكومة التي تملك القرار السياسي يمكن لها أن تقرر تمديد المهلة من عدمه مصادر دبلوماسية علقت على الزيارة بالقول : إن ما يقوم به الجيش اللبناني مهم جدا وهو كان مطلوبا منذ مدة طويلة إلا ان المؤسسة العسكرية تمهلت في إنجاز مهامها الميدانية وتضيف: اللافت في جولة الدبلوماسيين وقبلها جولة الاعلاميين ودخول الانفاق لأول مرة أنها أتت بعد إلغاء لقاءات قائد الجيش رودلف هيكل في الولايات المتحدة
والرسالة الواضحة بضرورة إخراج مهامه الى العلن وتختم المصادر بالقول: تبقى الامور معلقة بانتظار نتائج اجتماع باريس
والتي يغادر اليها قائد الجيش يوم الأربعاء على أن يتحدد المسار بداية العام المقبل حكوميا أيضا قالت مصادر وزارية للجديد إن مجلس الوزراء
ينتظر بعض التعديلات الطفيفة على قانون الفجوة المالية لطرحه على طاولة مجلس الوزراء هذا الأسبوع.