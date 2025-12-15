كواليس زيارة الجنوب.. الجيش يواجه الرواية الإسرائيلية ميدانياً

للمرة الأولى يشهد سفراء عرب وأجانب على جهود وسط اجماع واقتناع بالسردية وفيها تجلت الصورة حول دور الجيش ومهامه في الجنوب والأنفاق التي دخلها وانخراطه الجدي بقرار الحكومة اللبنانية حول حصرية السلاح

وفي المعلومات أن الدبلوماسيين والعسكريين طرحوا مجموعة من الاسئلة على وفيها كانت الردود مقنعة بعيدا عن الرواية الاسرائيلية التي تتهم بالتقصير أما بخصوص تاريخ انهاء العمل بجنوب النهر فقد أتى جواب الجيش واضحا: آخر العام الحالي.. على أن يقدم تقريره للحكومة واضعا أمامها عقبة واحدة وهي: الاسرائيلي لنقاط عدة داخل الاراضي والحكومة التي تملك القرار السياسي يمكن لها أن تقرر تمديد المهلة من عدمه مصادر دبلوماسية علقت على الزيارة بالقول : إن ما يقوم به الجيش اللبناني مهم جدا وهو كان مطلوبا منذ مدة طويلة إلا ان المؤسسة العسكرية تمهلت في إنجاز مهامها الميدانية وتضيف: اللافت في جولة الدبلوماسيين وقبلها جولة الاعلاميين ودخول الانفاق لأول مرة أنها أتت بعد إلغاء لقاءات قائد الجيش رودلف هيكل في والرسالة الواضحة بضرورة إخراج مهامه الى العلن وتختم المصادر بالقول: تبقى الامور معلقة بانتظار نتائج اجتماع والتي يغادر اليها قائد الجيش يوم الأربعاء على أن يتحدد المسار بداية العام المقبل حكوميا أيضا قالت مصادر وزارية للجديد إن ينتظر بعض التعديلات الطفيفة على قانون الفجوة المالية لطرحه على طاولة مجلس الوزراء هذا الأسبوع.

