4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

كواليس زيارة الجنوب.. الجيش يواجه الرواية الإسرائيلية ميدانياً

2025-12-15 | 13:25
كواليس زيارة الجنوب.. الجيش يواجه الرواية الإسرائيلية ميدانياً
كواليس زيارة الجنوب.. الجيش يواجه الرواية الإسرائيلية ميدانياً

للمرة الأولى يشهد سفراء عرب وأجانب على جهود الجيش اللبناني وسط اجماع واقتناع دبلوماسي بالسردية اللبنانية وفيها تجلت الصورة حول دور الجيش ومهامه في الجنوب والأنفاق التي دخلها وانخراطه الجدي بقرار الحكومة اللبنانية حول حصرية السلاح

وفي المعلومات أن الدبلوماسيين والعسكريين طرحوا مجموعة من الاسئلة على قائد الجيش وفيها كانت الردود مقنعة بعيدا عن الرواية الاسرائيلية التي تتهم الجيش اللبناني بالتقصير أما بخصوص تاريخ انهاء العمل بجنوب النهر فقد أتى جواب الجيش واضحا: آخر العام الحالي.. على أن يقدم تقريره للحكومة واضعا أمامها عقبة واحدة وهي: الاحتلال الاسرائيلي لنقاط عدة داخل الاراضي اللبنانية والحكومة التي تملك القرار السياسي يمكن لها أن تقرر تمديد المهلة من عدمه مصادر دبلوماسية علقت على الزيارة بالقول : إن ما يقوم به الجيش اللبناني مهم جدا وهو كان مطلوبا منذ مدة طويلة إلا ان المؤسسة العسكرية تمهلت في إنجاز مهامها الميدانية وتضيف: اللافت في جولة الدبلوماسيين وقبلها جولة الاعلاميين ودخول الانفاق لأول مرة أنها أتت بعد إلغاء لقاءات قائد الجيش رودلف هيكل في الولايات المتحدة والرسالة الواضحة بضرورة إخراج مهامه الى العلن وتختم المصادر بالقول: تبقى الامور معلقة بانتظار نتائج اجتماع باريس والتي يغادر اليها قائد الجيش يوم الأربعاء على أن يتحدد المسار بداية العام المقبل حكوميا أيضا قالت مصادر وزارية للجديد إن مجلس الوزراء ينتظر بعض التعديلات الطفيفة على قانون الفجوة المالية لطرحه على طاولة مجلس الوزراء هذا الأسبوع.
ملايين وصلت الى "الثنائي"... أين أختفت؟
الوكالة الوطنية: مسيّرة إسرائيلية ألقت ليلاً قنابل عدة على منزل استهدفته سابقاً منطقة السلم عند أطراف بلدة عيترون

رجي من بروكسل: نطالب بإدراج" أذرع إيران "في المنطقة ضمن المفاوضات
06:57

رجي من بروكسل: نطالب بإدراج" أذرع إيران "في المنطقة ضمن المفاوضات

عقد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي لقاءً موسّعًا في بروكسيل مع سفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، وتناول خلاله الأوضاع في لبنان على الصُعُد السياسية والاقتصادية والأمنية، مسلطًا الضوء على جهود الحكومة للنهوض بالبلاد والصعوبات التي لا تزال تواجهها، لا سيما موضوع الاحتلال الإسرائيلي.

06:57

رجي من بروكسل: نطالب بإدراج" أذرع إيران "في المنطقة ضمن المفاوضات

عقد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي لقاءً موسّعًا في بروكسيل مع سفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، وتناول خلاله الأوضاع في لبنان على الصُعُد السياسية والاقتصادية والأمنية، مسلطًا الضوء على جهود الحكومة للنهوض بالبلاد والصعوبات التي لا تزال تواجهها، لا سيما موضوع الاحتلال الإسرائيلي.

بالفيديو.. تحطيم صليب المسيح في الدّورة
Play
06:41

بالفيديو.. تحطيم صليب المسيح في الدّورة

وثّق أحد المواطنين في مقطع فيديو حادثة تحطيم صليب المسيح في منطقة الدورة، قرب مستشفى مار يوسف في بيروت

06:41

بالفيديو.. تحطيم صليب المسيح في الدّورة

وثّق أحد المواطنين في مقطع فيديو حادثة تحطيم صليب المسيح في منطقة الدورة، قرب مستشفى مار يوسف في بيروت

إخلاء سبيل أمين سلام.. التفاصيل مع مراسلة الجديد
07:31
رجي من بروكسل: نطالب بإدراج" أذرع إيران "في المنطقة ضمن المفاوضات
06:57
بالفيديو.. تحطيم صليب المسيح في الدّورة
06:41
نادين نسيب نجيم ضيفة الحلقة الأولى من برنامج Neshan X الليلة الساعة 21:30 على الجديد
06:29
وللأباء.. إجازة؟
06:19
إخلاء سبيل الوزير السابق أمين سلام.. الجديد تكشف!
06:11
