وللأباء.. إجازة؟

وكتب عبر حسابه على منصة " " : "قد تبدو هذه الخطوة صغيرة في النصّ، لكنّها كبيرة في معناها".وأضاف: "إقرار إجازة الأبوة هو اعتراف بأن رعاية الأطفال ليست مسؤولية النساء وحدهن، وبأن الأبوة حضور، وقت، ومشاركة حقيقية منذ اللحظة الأولى.وهو أيضًا دعم فعلي للأمهات، وخطوة نحو أكبر داخل الأسرة".وختم: "هذا القانون يفتح نقاشًا أوسع حول توزيع أدوار الرعاية،وحول حقوق العمل،وحول السياسات الأسرية التي نحتاجها أكثر من أي وقت مضى".