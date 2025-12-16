الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

وللأباء.. إجازة؟

2025-12-16 | 06:19
وللأباء.. إجازة؟
وللأباء.. إجازة؟

تقدّم النائب ميشال دويهي اليوم باقتراح قانون يرمي إلى اضافة مادة إلى قانون العمل بشأن إجازة الأبوة.

وكتب عبر حسابه على منصة "إنستغرام" : "قد تبدو هذه الخطوة صغيرة في النصّ، لكنّها كبيرة في معناها".
وأضاف: "إقرار إجازة الأبوة هو اعتراف بأن رعاية الأطفال ليست مسؤولية النساء وحدهن، وبأن الأبوة حضور، وقت، ومشاركة حقيقية منذ اللحظة الأولى.وهو أيضًا دعم فعلي للأمهات، وخطوة نحو عدالة أكبر داخل الأسرة".
وختم: "هذا القانون يفتح نقاشًا أوسع حول توزيع أدوار الرعاية،وحول حقوق العمل،وحول السياسات الأسرية التي نحتاجها اليوم أكثر من أي وقت مضى".

وللأباء.. إجازة؟

محليات

لبنان

مجلس النواب

إجازة الابوة

