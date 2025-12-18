الجيش يقوم بعمل جبار.. الحجار يطمئن اللبنانيين

وأشار في ألقاها خلال حفل تخرج "برنامج الدبلوم في إدارة ومالية البلديات"، الاميركية ببريروت، إلى أنّ "هاجس اللبنانيين الأوّل هو التهديدات الاسرائيليّة والتحليلات اليوميّة التي تتحدّث عن حرب وشيكة على ، في ظلّ استمرار الاحتلال الاسرائيليّ والاعتداءاتِ المتكرّرة على سيادة لبنانَ وسلامة شعبه"، مؤكدًا أن "الدولة اللبنانيّة تبذل كل الجهود على الصعيد الدبلوماسيّ، سواء عبر لجنة الميكانيزم أو بالتنسيق معَ أشقائنا العرب وأصدقائنا الدوليّين، لحماية لبنان وإبعاد أيّة أخطار عنه".

وقال الوزير الحجار "نعوّل على جيشنا الوطنيّ الذي يقوم بعمل جبّار لتنفيذ قرار الحكومة ببسط سلطة أراضيها كاملة بدءًا من جنوب الليطاني".

وختم بالقول: "إن قيامة لبنان آتية آتية"