إجتماع "الميكانيزم".. تقدّم أمني وإقتصادي

عقد التقنية العسكرية للبنان "الميكانيزم" اجتماعهم الـ15 في الناقورة لمواصلة الجهود المنسّقة دعماً للاستقرار والتوصّل إلى وقف دائم للأعمال العدائية".

وأضاف البيان: "قدّم المشاركون العسكريون آخر المستجدات العملياتية، وركّزوا على تعزيز التعاون العسكري بين الجانبين من خلال إيجاد سبل لزيادة التنسيق. وأجمع المشاركون على أن تعزيز قدرات ، الضامن للأمن في قطاع جنوب ، أمر أساسي للنجاح".

وتابع: "وفي موازاة ذلك، ركّز المشاركون المدنيون على تهيئة الظروف للعودة الآمنة للسكان إلى منازلهم، ودفع جهود ، ومعالجة الأولويات الاقتصادية. وأكّدوا أن التقدّم السياسي والاقتصادي المستدام ضروري لتعزيز المكاسب الأمنية وترسيخ سلام دائم"

وأكد المشاركون مجددًا أن التقدّم في المسارين الأمني والسياسي يظل متكاملًا ويُعد أمراً ضروريًا لضمان الاستقرار والازدهار على المدى للطرفين، وهم يتطلَعون إلى الجولة من الاجتماعات الدورية المقررة في العام 2026".