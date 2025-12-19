جعجع: كل من يشتكي من ممارسات الرئيس بري يحضر جلسات المجلس

بعد انتهاء النقاش من مشروع قانون الفجوة المالية، ارسل رئيس الحكومة نسخا عنه الى الوزراء قبل مناقشته لاقراره في جلسة مجلس الوزراء المقررة الاثنين في القصر الجمهوري.

ويعلن الرئيس نواف سلام في كلمة مباشرة عند الساعة السابعة من مساء اليوم الخطوط العريضة للقانون المسمى بقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.