"القضاء على شخص بارز في فيلق القدس".. ادرعي يزعم

أعلن المتحدث بإسم جيش أفيخاي ادرعي عن: " على شخص بارز في وحدة العمليات التابعة لفيلق القدس الإيراني".

وزعم أدرعي في منشور على منصة "أكس": "أغار الجيش وجهاز الشاباك في منطقة الناصرية في وقضى على المدعو حسين محمود مرشد الجوهري وهو من المنتمين إلى وحدة العمليات التابعة لفيلق القدس (840) ودفع خلال الأعوام بعمليات ضد في الساحتين واللبنانية".

وأدعى ادرعي ان "حسين عمل تحت إمرة الحرس الثوري الإيراني وتورط في العمل ضد إسرائيل وقوات الأمن بتوجيه إيراني".