الجيش الإسرائيلي: هاجمنا عنصرين كانا يعملان على إعادة ترميم بنى تحتية عسكرية لحزب الله
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا عنصرين كانا يعملان على إعادة ترميم بنى تحتية عسكرية لحزب الله
4 آب "الحقيقة الضائعة"
09:03
غارة ومبنى سُويّ أرضاً.. الجديد في الغازية (فيديو)
04:02
الشرع يشتري بالعملة الجديدة.. ويحتسي القهوة! (فيديو)
01:41
دون إنذار.. غارة اسرائيلية ليلاً ودمار هائل! (فيديو)
15:17
أورتاغوس ولبنان.. هل تستمر بمهامها؟ - شاهد الفيديو
14:46
بصمات "أبو عمر" في مرفأ بيروت! - شاهد الفيديو
محليات
أصحاب محطات المحروقات وقطاع النقل البري: تنسيق وتحرك مرتقب
2026-01-06 | 10:17
2026-01-06 | 10:17
A-
A+
أصحاب محطات المحروقات وقطاع النقل البري: تنسيق وتحرك مرتقب
عقد وفد من
نقابة
اصحاب محطات المحروقات في
لبنان
ضم النقيب
جورج البركس
وامين السر
حسن جعفر
ونائب الرئيس
فادي ابوشقرا
اجتماعاً تنسيقياً مع
رئيس اتحاد
ونقابات قطاع النقل البري
بسام طليس
تباحثوا خلاله بمعانات اصحاب
المحطات
وبالمواقف المتوجب اتخاذها والسبل لتحقيق مطالبهم ولا سيما الجعالة وتراخيص الاستثمار والعمالة الاجنبية.
واتفق المجتمعون على عقد اجتماعاً موسعاً الاسبوع المقبل لمناقشة هذه المواضيع ومؤتمراً صحافياً لاعلان ما سيتم الاتفاق عليه بما يتعلق بالخطوات التي ستتخذ.
أسعار المحروقات… نقابة المحطات تصدر جدولًا جديدًا
معلومات الجديد: لبنان لم يتبلّغ أي تأكيد رسمي بزيارة مرتقبة لبرّاك إلى لبنان
نيكول سابا تعلنها على الهواء: ما عندي اصحاب بالوسط الفني
أصحاب محطات المحروقات وقطاع النقل البري: تنسيق وتحرك مرتقب
محليات
لبنان
الجديد
لبنان تلقى رسائل.. والهجوم المحتمل: غارات مُركّزة وإنزالات؟ (نداء الوطن)
مراسل الجديد: استهداف مبنى بين صيدا والغازية عند مفرق مغدوشة بالقرب من حلويات الإخلاص
14:30
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا عنصرين كانا يعملان على إعادة ترميم بنى تحتية عسكرية لحزب الله
14:30
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا عنصرين كانا يعملان على إعادة ترميم بنى تحتية عسكرية لحزب الله
14:21
مخيّم سوري تحت حماية "حزب الله"
مخيّم سوري تحت حماية "حزب الله"
14:21
مخيّم سوري تحت حماية "حزب الله"
مخيّم سوري تحت حماية "حزب الله"
13:29
معلومات الجديد: خلال التحقيق سأل الحجّار عن علاقة عريمط بفنيانوس فأكد الأخير أنه لم يتلقَّ منه أي اتصال
13:29
معلومات الجديد: خلال التحقيق سأل الحجّار عن علاقة عريمط بفنيانوس فأكد الأخير أنه لم يتلقَّ منه أي اتصال
محليات
14:30
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا عنصرين كانا يعملان على إعادة ترميم بنى تحتية عسكرية لحزب الله
فن
14:30
بعد غياب طويل عن الإعلام.. فارس كرم يطل ويكشف كواليس قضية طلاقه
محليات
14:21
مخيّم سوري تحت حماية "حزب الله"
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا عنصرين كانا يعملان على إعادة ترميم بنى تحتية عسكرية لحزب الله
14:30
مخيّم سوري تحت حماية "حزب الله"
14:21
معلومات الجديد: خلال التحقيق سأل الحجّار عن علاقة عريمط بفنيانوس فأكد الأخير أنه لم يتلقَّ منه أي اتصال
13:29
معلومات الجديد: استمع القاضي جمال الحجار إلى الوزير السابق يوسف فنيانوس الذي أشار إلى أنّ أبو عمر اتصل به ثلاث مرات قبل الانتخابات الرئاسية ليؤكد تأييد الديوان الملكي لرئاسة سليمان فرنجية
13:28
مصادر حزب الله للجديد: لاصحة لأي مبادرة أو زيارة سيقوم بها وفد من الحزب الى القاهرة حتى الساعة
13:27
مصادر عين التينة عن زيارة بري للقاهرة: الزيارة كانت عائلية فقط
13:26
2025-10-07
فضل راجع؟.. صحافي يتحدث عن ضمانات (فيديو)
2026-01-03
"ماذا تستفيد ايران؟".. نعيم قاسم: لتسليح الجيش اللبناني!
2025-09-20
هدير عبد الرازق تكشف تفاصيل فضيحتها مع محمد اوتاكا لأول مرة وتهاجم احد الشيوخ
2026-01-05
موعد الانتخابات اقترب.. ماذا عن المغتربين؟ (فيديو)
2026-01-03
سي بي إس نيوز: قوات دلتا هي التي اعتقلت مادورو
2025-08-25
15 فيديو جنسي لـ هدير عبد الرازق بعد فضيحتها مع محمد اوتاكا
14:30
بعد غياب طويل عن الإعلام.. فارس كرم يطل ويكشف كواليس قضية طلاقه
13:16
مقدمة النشرة المسائية 06-01-2026
04:47
الجيش يداهم مخيماً في الهرمل يؤوي لاجئين سوريين.. مراسل الجديد ينقل المشهد
03:20
غارة على الغازية ليلاً ومبنى سُويّ أرضاً.. مراسل الجديد يعاين الأضرار
2026-01-05
مقدمة النشرة المسائية 05-01-2026
2026-01-04
مقدمة النشرة المسائية 04-01-2026
محليات
00:22
لبنان تلقى رسائل.. والهجوم المحتمل: غارات مُركّزة وإنزالات؟ (نداء الوطن)
محليات
00:22
لبنان تلقى رسائل.. والهجوم المحتمل: غارات مُركّزة وإنزالات؟ (نداء الوطن)
عربي و دولي
00:51
اسرائيل تُلوّح: هجوم في الضاحية.. إذا لزم الأمر!
عربي و دولي
00:51
اسرائيل تُلوّح: هجوم في الضاحية.. إذا لزم الأمر!
محليات
03:50
إجازة بري في مصر.. ليست عائلية؟ (المدن)
محليات
03:50
إجازة بري في مصر.. ليست عائلية؟ (المدن)
عربي و دولي
00:14
عن الغارات أمس.. أدرعي يزعم وينشر!
عربي و دولي
00:14
عن الغارات أمس.. أدرعي يزعم وينشر!
محليات
02:57
عن الاستشارات النيابية وتدخل "أبو عمر".. بيان لـ ميقاتي!
محليات
02:57
عن الاستشارات النيابية وتدخل "أبو عمر".. بيان لـ ميقاتي!
محليات
01:27
بعد الغارات الاسرائيلية الأخيرة.. بيان جديد للرئيس عون!
محليات
01:27
بعد الغارات الاسرائيلية الأخيرة.. بيان جديد للرئيس عون!
