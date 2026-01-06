"عجلة برأسين".. معجزة في بلدة لبنانية!

شهدت بلدة في حدثاً فريداً وغير مسبوق في ، حيث ولدت في مزرعة الحاج شخيدم عجلة ذات رأسين، في نادرة جداً لا تسجل إلا في عدد محدود من الحيوانات حول .

