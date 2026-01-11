معلومات الجديد: بعد إنذار المبنى في كفرحتى توجّه الجيش اللبناني إلى المنطقة وبعد وصوله جرى التنسيق مع لجنة الميكانيزم للحصول على الإذن إلا أنّ الجانب الإسرائيلي لم يتجاوب مع الطلب ونفّذ قصفاً كثيفاً