مدير تحرير جريدة النهار غسان حجار لـ "وهلق شو": زيارة عراقجي حاولت أن تُقدّم على أنها اقتصادية لكنها كانت تحمل بعدًا سياسيًا أكبر وتهدف إلى تطمين حزب الله