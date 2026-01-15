"ننوّه بالتعاون الأمني الوثيق مع السعودية".. بيان لوزارة الداخلية

نشرت عبر حسابها على منصة "إكس":



نُشيد بالجهود الكبيرة التي تبذلها قطعات في جرائم المخدرات وملاحقة الشبكات الإجرامية.



ونُنوّه بالتعاون الأمني الوثيق القائم مع من جهة، ومع في الشقيقة من جهة أخرى، ولا سيّما في مجال تبادل المعلومات لمواجهة آفة المخدرات وكل ما من شأنه تهديد أمن بلادنا واستقرارها.



إن العملية الأمنية التي نُفِّذت نتيجة هذا التعاون المشترك أدّت إلى ضبط معمل لتصنيع المخدرات وكميات من المواد المخدِّرة والأسلحة وتوقيف متورطين.



لن يكون هناك أي تهاون مع أي نشاط يهدّد أمن وطننا ومجتمعنا، أو أمن أي وطن شقيق.