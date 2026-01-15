مصادر دبلوماسية للجديد: الإيجابية التي حكمت زيارة ممثلي الخماسية إلى لبنان تؤسس لمرحلة جديدة من التحضير للمؤتمر لكنها تؤكد في الوقت نفسه أن نجاح المؤتمر مرهون بما يقوم به الجيش