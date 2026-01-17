عاجل
الخارجية الأميركية: تلقينا تقارير تفيد بأن إيران تعمل على إعداد خيارات لاستهداف قواعد أميركية
الخارجية الأميركية: تلقينا تقارير تفيد بأن إيران تعمل على إعداد خيارات لاستهداف قواعد أميركية
2026-01-16
لحظة تحطم مروحية اسرائيلية - شاهد الفيديو
2026-01-16
على علو منخفض.. فوق الضاحية - شاهد الفيديو
2026-01-16
بالدراجة والسلاح.. عملية سلب في الأشرفية - شاهد الفيديو
2026-01-16
الطرد انفجر في وجهه - شاهد الفيديو
2026-01-15
دعم المملكة.. ودور الرئيس بري - شاهد الفيديو
محليات
قاسم: لا علاقة لـ"إسرائيل" بالـ1701
2026-01-17 | 07:41
قاسم: لا علاقة لـ"إسرائيل" بالـ1701
النائب قاسم هاشم لـ #وهلق_شو: هناك أطراف سياسية "لا نسمع صوتها" حيال العدوان الاسرائيلي المستمر
باسيل لـ #وهلق_شو: لا تواصل مع الشيخ نعيم قاسم ونسعى أن تكون علاقتنا بنواب كتلة الوفاء للمقاومة "طيبة" كما نرغبها مع سائر القوى السياسية
نبرة نعيم قاسم.. ما علاقة "الميكانيزم"؟ (أسرار النهار)
قاسم: لا علاقة لـ"إسرائيل" بالـ1701
محليات
علاقة
لـ"إسرائيل"
بالـ1701
قاسم: رجي يعمل خلاف لسياسة الحكومة والعهد
قاسم: لم يتحقّق الاستقرار في لبنان بسبب العدوان الاسرائيلي الأمريكي واستمرار الاحتلال وبخّ السمّ من بعض القوى التي تخدم "اسرائيل" وأميركا
08:04
قاسم: دفاعنا مشروع في اي وقت
08:04
قاسم: دفاعنا مشروع في اي وقت
08:00
قاسم: "طويلة عرقبتكن" ان نجرّد من السلاح
08:00
قاسم: "طويلة عرقبتكن" ان نجرّد من السلاح
07:58
قاسم: "مفكرينا حبتين"
07:58
قاسم: "مفكرينا حبتين"
عربي و دولي
08:29
الخارجية الأميركية: تلقينا تقارير تفيد بأن إيران تعمل على إعداد خيارات لاستهداف قواعد أميركية
فن
08:09
المؤثر السعودي عبدالله الودعاني يرزق بمولوده الأول من زوجته التي تصغره بـ 9 سنوات
محليات
08:04
قاسم: دفاعنا مشروع في اي وقت
قاسم: دفاعنا مشروع في اي وقت
08:04
قاسم: "طويلة عرقبتكن" ان نجرّد من السلاح
08:00
قاسم: "مفكرينا حبتين"
07:58
قاسم: في بند السيادة لبنان اليوم "صفر سيادة"
07:53
قاسم: الدولة نفّذت ما عليها في الاتفاق بما يخص جنوب الليطاني
07:51
قاسم: الحكومة تتحمل مسؤولية معالجة هذا الخلل اما بتغيير الوزير اما بإسكاته وإمّا إلزامه بسياسة لبنان
07:46
2026-01-11
"ضبوا غراضكم وفلوا" حماس تلقت رسالة حاسمة! (شاهد الفيديو)
2025-11-10
ترامب يهدد.. ومليار دولار تعويض
2026-01-16
على علو منخفض.. فوق الضاحية - شاهد الفيديو
2025-11-13
جعجع يتهم الحكومة: غير جدية في نزع السلاح!
2025-12-21
رضوى الشربيني ترد بسخرية على تصريحات أحمد العوضي
05:02
بعد تداول خبر "وفاة مواطن أثناء التحقيق".. الجيش يوضح
13:01
مقدمة النشرة المسائية 16-01-2026
2026-01-15
مقدمة النشرة المسائية 15-01-2026
2026-01-15
جلسة وزارية في السراي الكبير.. مراسل الجديد يوافينا بالمستجدات
2026-01-14
مقدمة النشرة المسائية 14-01-2026
2026-01-14
العاصفة وتداعياتها.. الجديد تواكب من منطقتي العريضة الحدودية والمديرج
2026-01-13
نادين خوري: تيم حسن موتني.. و هكذا وصفت كل من امل عرفة وكاريس بشار وسلاف فواخرجي وسلافة معمار
عربي و دولي
11:00
مجدداً.. ترامب يهدد!
عربي و دولي
11:00
مجدداً.. ترامب يهدد!
عربي و دولي
09:23
عن غارة زوطر.. أدرعي يزعم!
عربي و دولي
09:23
عن غارة زوطر.. أدرعي يزعم!
عربي و دولي
09:30
طلب سوري من لبنان: تسليم ضباط بشار الأسد!
عربي و دولي
09:30
طلب سوري من لبنان: تسليم ضباط بشار الأسد!
خاص الجديد
11:24
الميكانيزم "تعطلت".. ولبنان "مُراقب"!
خاص الجديد
11:24
الميكانيزم "تعطلت".. ولبنان "مُراقب"!
عربي و دولي
09:09
"في الدفاع والهجوم".. الجيش الاسرائيلي: جاهزون!
عربي و دولي
09:09
"في الدفاع والهجوم".. الجيش الاسرائيلي: جاهزون!
خاص الجديد
13:43
هكذا خطف الموساد الإسرائيلي أحمد شكر من لبنان
خاص الجديد
13:43
هكذا خطف الموساد الإسرائيلي أحمد شكر من لبنان
