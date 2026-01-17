النائب ميشال ضاهر التقى الأمير يزيد بن فرحان وبحث الأوضاع اللبنانية

صدر عن المكتب الإعلامي للنائب ميشال ضاهر البيان الآتي:



التقى النائب ميشال ضاهر مساء أمس سموّ الأمير يزيد بن فرحان، بحضور سعادة سفير في الأستاذ وليد البخاري، حيث جرى عرضٌ موسّع للأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، وللمستجدّات السياسية والاقتصادية.

وخلال اللقاء، شدّد النائب ضاهر على أهمية عودة المملكة إلى نسج علاقات متينة وطبيعية مع الدولة ومؤسساتها الدستورية، لما لذلك من انعكاس إيجابي على الاستقرار السياسي والاقتصادي في لبنان. وقد لمس ضاهر من سموّ الأمير يزيد حرصاً واضحاً ودعماً كاملاً للعهد الجديد، وللحكومة الحالية، وللخطوات الإصلاحية التي بدأ لبنان باتخاذها، لا سيّما في ما يتعلّق بحصر السلاح بيد الدولة، والمسار الإصلاحي المالي والاقتصادي.

كما تمنّى النائب ضاهر عودة الانفتاح الاقتصادي بين لبنان والمملكة العربية السعودية، ولا سيّما إعادة تفعيل المنتجات اللبنانية إلى الأسواق السعودية، لما لذلك من أثر حيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتحريك عجلة الإنتاج.

وفي سياق متصل، شدّد المجتمعون على أهمية دعم ، باعتباره المؤسسة الوطنية الجامعة، وحجر الأساس في بناء دولة كاملة السيادة والسلطة على كامل أراضيها، بما يعزّز الأمن والاستقرار ويكرّس ثقة المجتمعين والدولي بلبنان.

وختم اللقاء بالتأكيد على عمق العلاقات اللبنانية السعودية، وعلى أهمّية عليها لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.