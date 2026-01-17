"جملة ناقصة".. توضيح من الحزب

وفي بيان لها، قالت العلاقات الإعلامية: "يتم التداول في جملة ناقصة من خطاب لحزب الشيخ ، وهي: ‘مفكّرينّا حبتين. لا يمكن أن ينتهي حصر السلاح من الآن حتى ينتهي لبنان’".

وأضافت: "يهمّنا التوضيح أن الجملة الكاملة، كما وردت حرفيًا في الخطاب ومرفقة بالصوت، هي الآتية:"مفكرينا حبتين أو مفكريننا أنو جايين من اللفتة؟ شو قصتكن يا عمي؟ تعرفوا أنو حصر السلاح لا يمكن أن ينتهي بالنسبة لإسرائيل من الآن لينتهي ويبطل موجود ويصير كله تحت المظلة ، لأنه هذا من الأشياء المفتوحة. لأنها ستبقى تقول لك: “بعد في سلاح في هذا المكان”، “بعد في سلاح بهذه البقعة”، “بعد في بهذا المحل”’.