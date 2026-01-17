الأخبار
محليات

"جملة ناقصة".. توضيح من الحزب

2026-01-17 | 15:52
&quot;جملة ناقصة&quot;.. توضيح من الحزب
"جملة ناقصة".. توضيح من الحزب

أوضحت العلاقات الإعلامية في حزب الله أنّه يجري تداول جملة مبتورة في وسائل الإعلام من خطاب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، ما أدّى إلى تغيير المعنى الأصلي للكلام.

 

وفي بيان لها، قالت العلاقات الإعلامية: "يتم التداول في وسائل الإعلام جملة ناقصة من خطاب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، وهي: ‘مفكّرينّا حبتين. لا يمكن أن ينتهي حصر السلاح من الآن حتى ينتهي لبنان’".

 

وأضافت: "يهمّنا التوضيح أن الجملة الكاملة، كما وردت حرفيًا في الخطاب ومرفقة بالصوت، هي الآتية:"مفكرينا حبتين أو مفكريننا أنو جايين من اللفتة؟ شو قصتكن يا عمي؟ تعرفوا أنو حصر السلاح لا يمكن أن ينتهي بالنسبة لإسرائيل من الآن لينتهي لبنان ويبطل موجود ويصير كله تحت المظلة الإسرائيلية، لأنه هذا من الأشياء المفتوحة. لأنها ستبقى تقول لك: “بعد في سلاح في هذا المكان”، “بعد في سلاح بهذه البقعة”، “بعد في بهذا المحل”’.

