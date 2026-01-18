"عبوات زرعها حزب الله.. داخل البرلمان"؟! (فيديو)

بدأت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي برنامج زيارتها إلى العاصمة القطرية الدوحة، ترافقها مديرة مكتبها مايا مداح، واجتمعت بوزيرة التربية والتعليم العالي في قطر السيدة لولوة الخاطر، في حضور سفير لبنان في قطر بلال قبلان، والإدارة والمستشارين في مكتب الوزيرة الخاطر. وعرض الجانبان العلاقات التربوية والجامعية ونتائج الزيارات المتبادلة ومسودة مذكرة التفاهم بين الوزارتين التي بلغت مرحلة وضع اللمسات الخيرة على مضمونها من اجل توقيعها.

