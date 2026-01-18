إضراب ورفع وتيرة التصعيد.. روابط التعليم الثانوي الرسمي تصدر بيانًا

أكدت روابط التعليم الرسمي الثانوي، المهني والأساسي في بيان اثر اجتماعها، "الاستمرار ضمن رزنامة التحركات التي وضعتها سابقاً، وضرورة الإلتزام بالإضراب يوم الثلاثاء والإضراب والإعتصام يوم الاربعاء عند الحادية عشرة قبل الظهر أمام وزارة التربية.

وأشارت، في بيان، إلى "أننا في مرحلة حاسمة لجهة إقرار الحقوق ولم نلمس الجدية أو الإسراع من الدولة في البت بموضوع تصحيح الرواتب ولذلك سنلجأ إلى رفع وتيرة التصعيد بما يؤمن الضغط اللازم لتحقيق المطالب".

وختمت: " تبقى الروابط على عهدها بالمتابعة والمطالبة، فما ضاع حق وراءه مطالب".