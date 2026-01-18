أثناء الهايكينغ.. تاه بين جبال زغرتا (فيديو)

أعلن الدفاع المدني في بيان أنه "قرابة الساعة الثانية والربع ظهر ، أنقذ عناصر الدفاع المدني مواطناً في السابع من العمر، بعد فقدان أثره أثناء ممارسته رياضة المشي الجبلي (Hiking) ضمن فريق مؤلف من نحو ٣٠ شخصًا، في المنطقة الواقعة بين بلدتي سرعل وكرم سده، وسط تضاريس جبلية وعرة. وقد تبيّن عند إجراء التعداد أن المواطن المذكور لم يكن برفقة المجموعة بعدما ضلّ طريقه أثناء المشي. وعلى الفور، باشرت فرق الدفاع المدني عمليات البحث في المنطقة، وقد تمكّنت الفرق من العثور عليه، حيث تبيّن أنه بصحة جيدة، فجرى نقله إلى نقطة آمنة".