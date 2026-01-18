الأخبار
في حي السلم.. اشتباك على خلفية مخدّرات

2026-01-18 | 11:25
في حي السلم.. اشتباك على خلفية مخدّرات
في حي السلم.. اشتباك على خلفية مخدّرات

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة

البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين وتجار ومروّجي المخدّرات، ونتيجةً للتحريات والاستقصاءات المكثفة التي أجرتها مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي، توافرت معلومات حول قيام شخص على متن دراجة آلية نوع "GR" لون أسود، بأعمال سلب ونشل وترويج مخدّرات في محلة حي السلم.

على الأثر، توجهت قوة من المفرزة المذكورة إلى المكان، وأثناء محاولة القوة إلقاء القبض على المشتبه به، أقدم الأخير، ويدعى:

 -ر. ع. (مواليد عام 1996، لبناني)

على إطلاق النار بالجرم المشهود باتجاه المدعو:

-ع. م. (مواليد عام 2002، لبناني) بحسب أقواله.

فأصابه في قدمه، كما أطلق النار باتجاه عناصر الدورية، الذين اضطروا إلى الرد بالمثل، مما أدى إلى إصابته في ساقه أيضًا. وقد نُقلا إلى أحد المستشفيات للمعالجة.

وبعد المتابعة، تبيّن أن الخلاف وإطلاق النار بينهما نَشَب على خلفية تجارة مخدّرات.

وبتفتيشهما، ضُبط بحوزة الأول دراجة آلية، مسدس حربي، وهاتف خلوي، فيما عُثر مع الثاني على دراجة آلية وهاتف خلوي.

كذلك، تبيّن أن الثاني من أصحاب السوابق بجرم مخدّرات، وأن الأول مطلوب للقضاء بموجب عدّة مذكرات قضائية.

أُودعا مع المضبوطات القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.
في حي السلم.. اشتباك على خلفية مخدّرات

محليات

لبنان

إشتباك مسلح

حي السلم

