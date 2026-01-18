بعد هزة البقاع.. إليكم قوتها ومركزها

افاد التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية في بيان أنه

"سجل عند الساعة 1:01 بالتوقيت المحلي ظهر الواقع في 18 الثاني، ‎هزة أرضية بقوة 3.4 درجات على ، حدد موقعها في منطقة قضاء ‎ بالقرب من مدينة اللبوة. وشعر بها عدد من المواطنين".