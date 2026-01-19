الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

قرار جديد من مصرف لبنان يطال خدمات الدفع الإلكتروني

2026-01-19 | 07:35
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
قرار جديد من مصرف لبنان يطال خدمات الدفع الإلكتروني
قرار جديد من مصرف لبنان يطال خدمات الدفع الإلكتروني

أصدر مصرف لبنان القرار الأساسي رقم 13790 تاريخ 9/1/2026، والمتعلّق بتنظيم عمل مقدّمي خدمات الدفع بالوسائل الإلكترونية (Electronic Payment Services Providers)، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتنظيم العمليات المالية الإلكترونية وتطويرها.

 

وأوضح مصرف لبنان أنّ هذا القرار أُعدّ استنادًا إلى أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة عالميًا في مجال خدمات الدفع الإلكتروني، مع الأخذ في الاعتبار خصوصية السوق اللبناني وطبيعة العمليات المالية المحلية، بما يضمن مواءمة هذه المعايير مع الواقع المالي في لبنان.

 

ويهدف القرار إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي واضح ينظّم عمل الشركات العاملة في مجال خدمات الدفع الإلكتروني، بما يعزّز الامتثال داخل هذا القطاع الحيوي، ويوفّر حماية أكبر لحقوق المتعاملين مع هذه الخدمات.

 

وللمرة الأولى في لبنان، أنشأ التعميم فئات محدّدة لمقدّمي خدمات الدفع الإلكتروني، تبعًا لطبيعة الخدمات المقدّمة، وهي:

الفئة A: خدمات الأموال الإلكترونية (E-Money)

الفئة B: خدمات التحويل المحلي للأموال (Local Money Transfer Service)

الفئة C: خدمات التحويل عبر الحدود للأموال (Cross-border Money Transfer Service)

الفئة D: خدمات تحصيل وتسديد الأموال (Money Collection)

الفئة E: خدمات تسهيل عمليات الدفع (Payment Facilitators)

 

وحدّد القرار رأسمالًا خاصًا لكل فئة بقيمة 50 مليار ليرة لبنانية، باستثناء الفئة E التي حُدّد رأسمالها بـ25 مليار ليرة لبنانية، على أن يتم تجميد 15% من هذا الرأسمال لدى مصرف لبنان. كما أُلزمت الشركات المعنية بتسديد رسم سنوي لصالح مصرف لبنان بقيمة 3 مليارات ليرة لبنانية عن كل فئة.

 

كذلك، وضع التعميم حدًا أقصى لعدد وكلاء هذه الشركات (باستثناء الفئة E) يبلغ 1200 وكيل، مع اشتراط عدم تعيين وكلاء في أي محافظة إلا بعد افتتاح فرع للمؤسسة في المحافظة نفسها، يتولى متابعة أعمال الوكلاء المرتبطين به.

 

ونصّ القرار أيضًا على شروط عامة تنطبق على جميع الفئات، إلى جانب شروط خاصة بكل فئة، بما يضمن وضوح الإطار التنظيمي وتحديد المتطلبات التشغيلية والرقابية لكل نشاط.

 

وأكد مصرف لبنان، في ختام بيانه، التزامه تحديث التعاميم والأنظمة الصادرة عنه بشكل مستمر، لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة ومتطلبات السوق، وبما يضمن سلامة واستدامة أنظمة الدفع الإلكترونية وتعزيز الثقة بها.

 

مقالات ذات صلة
قرار جديد من مصرف لبنان يطال خدمات الدفع الإلكتروني

محليات

لبنانن مصرف لبنان

الودائع

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بعد ظهور "ضباع مخططة" في أماكن مأهولة.. بيان لوزارة الزراعة!
داخل وعاء.. وفاة طفل غرقاً!

اقرأ ايضا في محليات

بري استقبل وفداً من كتلة "التوافق الوطني": لدعم الجيش وتسليحه
09:33

بري استقبل وفداً من كتلة "التوافق الوطني": لدعم الجيش وتسليحه

تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية وإستحقاق الانتخابات النيابية وذلك خلال استقباله في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفداً من كتلة التوافق الوطني النيابية وضم النواب فيصل كرامي، حسن مراد، محمد يحيا، طه ناجي، وعدنان طرابلسي.

09:33

بري استقبل وفداً من كتلة "التوافق الوطني": لدعم الجيش وتسليحه

تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية وإستحقاق الانتخابات النيابية وذلك خلال استقباله في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفداً من كتلة التوافق الوطني النيابية وضم النواب فيصل كرامي، حسن مراد، محمد يحيا، طه ناجي، وعدنان طرابلسي.

يحدث الآن

اخترنا لك
بعد تقرير "الجديد" حول وفاة أحد الموقوفين.. بيان من وزارة العدل
10:47
بري استقبل وفداً من كتلة "التوافق الوطني": لدعم الجيش وتسليحه
09:33
معلومات الجديد: المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو يوقف رئيس دائرة المالية في محافظة النبطية أيمن رضا والموظفين عبدالله عبدالله وحسن وهبي على خلفية ثبوت تقاضيهم رشاوى لتمرير معاملات المواطنين
09:06
رسامني يبحث مع السفير الفرنسي تعزيز التعاون ويلتقي وفد مرفأ بيروت
08:47
سلسلة لقاءات وزارية ونيابية في بعبدا
08:13
كهرباء لبنان تمدّد مهلة الترشيح لعضوية مجلس الإدارة
08:06
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026