4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

وزيرة الشؤون تدين الإعتداءات على الجنوب

2026-01-21 | 14:21
وزيرة الشؤون تدين الإعتداءات على الجنوب
وزيرة الشؤون تدين الإعتداءات على الجنوب

أدانت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد "بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت اليوم الجنوب، وما خلّفته من مآسٍ جسيمة بحق المدنيين".

وأضافت في منشور على منصة "أكس": "في وزارة الشؤون الاجتماعية، نقف إلى جانب أهلنا في الجنوب وكل اللبنانيين المتضرّرين، تضامنًا ودعمًا في هذه اللحظات الصعبة".
وزيرة الشؤون تدين الإعتداءات على الجنوب

محليات

الجنوب

لبنان

حنين السيد

Aljadeed
بالصور- لحوم جاموس هندية مخالفة.. وتحرك عاجل للجمارك
حكم قضائي وغرامة 10 مليار بحق النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر

اقرأ ايضا في محليات

بري: لم يعد يجدي لبنان بيانات الشجب والإدانة.. ما ينقذ لبنان الوحدة الوطنية
15:17

بري: لم يعد يجدي لبنان بيانات الشجب والإدانة.. ما ينقذ لبنان الوحدة الوطنية

تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري الوقائع الميدانية جراء العدوان الجوي الإسرائيلي الذي إستهدف مساء اليوم بلدات قناريت ، الخرايب ، الكفور ، جرجوع وأنصار ، وأعطى توجيهاته للأجهزة المختصة في الدفاع المدني التابع لكشافة الرسالة الإسلامية ومكتب الخدمات الاجتماعية في حركة أمل والمجالس البلدية المعنية بوضع كل إمكاناتها بتصرف عشرات العائلات التي دمرت منازلها وأصبحت بلأ مأوى جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان .

15:17

بري: لم يعد يجدي لبنان بيانات الشجب والإدانة.. ما ينقذ لبنان الوحدة الوطنية

تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري الوقائع الميدانية جراء العدوان الجوي الإسرائيلي الذي إستهدف مساء اليوم بلدات قناريت ، الخرايب ، الكفور ، جرجوع وأنصار ، وأعطى توجيهاته للأجهزة المختصة في الدفاع المدني التابع لكشافة الرسالة الإسلامية ومكتب الخدمات الاجتماعية في حركة أمل والمجالس البلدية المعنية بوضع كل إمكاناتها بتصرف عشرات العائلات التي دمرت منازلها وأصبحت بلأ مأوى جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان .

اسرائيل تستهدف الحدود مع سوريا.. وادرعي يزعم
14:58

اسرائيل تستهدف الحدود مع سوريا.. وادرعي يزعم

زعم المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي انه "أغار في منطقة الهرمل على أربعة معابر على الحدود بين سوريا ولبنان يستخدمها "حزب الله" لنقل وسائل قتالية".

14:58

اسرائيل تستهدف الحدود مع سوريا.. وادرعي يزعم

زعم المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي انه "أغار في منطقة الهرمل على أربعة معابر على الحدود بين سوريا ولبنان يستخدمها "حزب الله" لنقل وسائل قتالية".

بري: لم يعد يجدي لبنان بيانات الشجب والإدانة.. ما ينقذ لبنان الوحدة الوطنية
15:17
اسرائيل تستهدف الحدود مع سوريا.. وادرعي يزعم
14:58
"قوة حزب الله ليست بالباليستي".. وهكذا تخطط إسرائيل! (فيديو)
14:48
القاضي البيطار يسجّل هدفاً في مرمى خليل وزعيتر (تقرير)
14:11
مراسل الجديد: غارات تستهدف محيط بلدة حوش السيد علي قرب الهرمل داخل الأراضي السورية
14:11
بعد الغارات.. مرقص يتصل بالصحافيين
13:14
