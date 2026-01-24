الرئيس عون إلى إسبانيا.. ومستقبل الجنوب! (أسرار نداء الوطن)

علمت "نداء الوطن" أن الرئيس جوزاف عون سيقوم بزيارة رسمية إلى إسبانيا في الأول من شباط المقبل، تستمر ليومين، ومن الملفات المهمة مستقبل الوضع في الجنوب بعد انتهاء مهام "اليونيفيل".