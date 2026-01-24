في طرابلس.. انهيار مبنى والبحث مستمر عن مفقودين!

وكانت قد أطلقت رشقات تحذيرية لإبعاد المواطنين عن محيط المبنى، وسبق ذلك عملية إنذار وإخلاء أجريت مساء أمس.وقد باشرت آليات بلدية رفع الركام إثر ورود أنباء عن سماع صراخ من تحت الأنقاض، فيما تولّت قوة من تأمين المنطقة لإفساح المجال أمام فرق الإنقاذ.وبعد 4 ساعات من العمل المتواصل، تمكنت الفرق من انتشال سيدة ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج بينما يستمر البحث عن باقي أفراد عائلة آل مير المحاصرين وسط مخاوف على مصيرهم مع تعزيز الجهود بآليات متخصصة لرفع الأنقاض وتأمين أي ناجين محتملين.يُذكر أن هذا الانهيار هو الثاني خلال أيام قليلة بعد سقوط مبنى في ضهر المغر – .