سعيٌ أميركي: تحوّل سياسي كامل في البنية الشيعية! (المدن)

أفادت صحيفة "المدن"، بأن " تصر على تطبيق ما التزم به لحصر السلاح بيد الدولة وسحب سلاح كاملاً".

وأضافت: "المواقف الأميركية تتضارب حول المرحلة المقبلة لبنانياً وعلى مستوى الحزب، فبينما يتحدث مسؤولون أميركيون عن إمكانية تخلي عن سلاحه وعن العسكرة ويفكك البنى العسكرية والأمنية والتحول إلى السياسة، هناك اتجاهات أخرى أكثر تطرفاً تريد تفكيك حزب بالكامل بما في ذلك المؤسسات الاجتماعية والبنية السياسية، والاتجاه نحو تحول سياسي كامل في البنية ، لخلق بيئة ملائمة للأميركيين أو صديقة لهم أو بالحد الأدنى لا تبقي على العداء الايديولوجي مع وتفسح في المجال أمام الذهاب نحو اتفاق لبناني إسرائيلي وإن لم يكن هذا الاتفاق هو اتفاق سلام ولكن اتفاق أمني أو العودة إلى اتفاقية الهدنة 1949".