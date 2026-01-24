حادثة انهيار المبنى في طرابلس: كرامي يتابع والرئيس عون يتعهّد

تواصل رئيس الكرامة النائب كرامي مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي يتابع منذ ساعات الصباح الأولى حادث انهيار المبنى في منطقة القبة.



وفي إطار متابعته للحادثة، اشار كرامي خلال الاتصال مع ، الى انه "طلب من والبلديات احمد الإيعاز إلى الأجهزة المعنية ولا سيّما الدفاع المدني والصليب الأحمر وبلدية العمل على رفع الأنقاض وانقاذ السكان في المبنى المنهار، والاستعانة بالجيش عند الضرورة".



وناشد كرامي الرئيس عون "الاسراع في تحويل المبلغ المالي الى الهيئة العليا للاغاثة ليصار الى البدء في ترميم اكثر من 100 مبنى آيل السقوط بشكل عاجل بالتعاون مع بلدية طرابلس، ووعد الرئيس عون بأنه فور وصول رئيس الوزراء الدكتور نواف سلام من الخارج سيصار الى تحويل المبلغ المذكور".