حادثة انهيار المبنى في طرابلس: كرامي يتابع والرئيس عون يتعهّد

وفي إطار متابعته للحادثة، اشار كرامي خلال الاتصال مع الرئيس عون
، الى انه "طلب من وزير الداخلية
والبلديات احمد الحجار
الإيعاز إلى الأجهزة المعنية ولا سيّما الدفاع المدني والصليب الأحمر وبلدية طرابلس
العمل على رفع الأنقاض وانقاذ السكان في المبنى المنهار، والاستعانة بالجيش عند الضرورة".
وناشد كرامي الرئيس عون "الاسراع في تحويل المبلغ المالي الى الهيئة العليا للاغاثة ليصار الى البدء في ترميم اكثر من 100 مبنى آيل السقوط بشكل عاجل بالتعاون مع بلدية طرابلس، ووعد الرئيس عون بأنه فور وصول رئيس الوزراء الدكتور نواف سلام من الخارج سيصار الى تحويل المبلغ المذكور".