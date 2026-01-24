الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

حادثة انهيار المبنى في طرابلس: كرامي يتابع والرئيس عون يتعهّد

2026-01-24 | 02:32
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
حادثة انهيار المبنى في طرابلس: كرامي يتابع والرئيس عون يتعهّد
حادثة انهيار المبنى في طرابلس: كرامي يتابع والرئيس عون يتعهّد

تواصل رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي يتابع منذ ساعات الصباح الأولى حادث انهيار المبنى في منطقة القبة.

 
وفي إطار متابعته للحادثة، اشار كرامي خلال الاتصال مع الرئيس عون، الى انه "طلب من وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار الإيعاز إلى الأجهزة المعنية ولا سيّما الدفاع المدني والصليب الأحمر وبلدية طرابلس العمل على رفع الأنقاض وانقاذ السكان في المبنى المنهار، والاستعانة بالجيش عند الضرورة".

وناشد كرامي الرئيس عون "الاسراع في تحويل المبلغ المالي الى الهيئة العليا للاغاثة ليصار الى البدء في ترميم اكثر من 100 مبنى آيل السقوط بشكل عاجل بالتعاون مع بلدية طرابلس، ووعد الرئيس عون بأنه فور وصول رئيس الوزراء الدكتور نواف سلام من الخارج سيصار الى تحويل المبلغ المذكور".
 
 
 
 
مقالات ذات صلة
حادثة انهيار المبنى في طرابلس: كرامي يتابع والرئيس عون يتعهّد

محليات

فيصل كرامي

جوزاف عون

العودة الى الأعلى
Aljadeed
عقب انهيار المبنى في طرابلس.. خطوة من وزير الصحة باتجاه الجرحى المصابين
الدفاع المدني: انقاذ طفلة واستمرار البحث عن باقي افراد عائلتها عقب انهيار مبنى من 5 طوابق في طرابلس

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
رسالة من الشيخ نعيم قاسم!
10:21
سلام: لا يمكننا القول إننا استبعدنا الحرب
10:16
سلام: على الرغم من كل ما يشهده لبنان فإنه لا يزال يجذب الاستثمارات وقد لمسنا ذلك بوضوح في مؤتمر بيروت 1
09:35
سلام: عدد الشركات التي أبدت اهتمامًا بالدخول في مناقصات أو بشراكة في مطار القليعات بلغ 26 شركة
09:35
سلام: لا تراجع في عملية حصر السلاح ونحن ملتزمون بتنفيذ الخطة
09:28
سلام: لا أستطيع أن أضمن نجاح مؤتمر دعم الجيش لكننا نوحّد الجهود لدعم الجيش ونعمل على توسيع مروحة الدول التي يمكن أن تساهم في دعم القوى العسكرية
09:27
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026