الرئيس سلام يتابع حادثة طرابلس: لرفع مستوى الجهوزية وتأمين ما يلزم

صدر عن ، البيان التالي:



"أتابع منذ الصباح الباكر مع الامين العام للهيئة للإغاثة العميد بسام النابلسي تطورات انهيار المبنى المتصدّع الذي كان قد تم إخلاؤه في منطقة في ، وعملية إنقاذ أفراد العائلة التي كانت عادت إليه، وطلبت تأمين كل ما يلزم لهم.



كما شددت على ضرورة رفع مستوى الجهوزية وتكثيف التنسيق مع وحدة في السراي الحكومي وبلدية طرابلس وسائر الأجهزة المعنية، علماً أن الحكومة تولي قضية الأبنية المهددة بالانهيار في طرابلس أهمية قصوى، وتعمل على معالجتها وتأمين الأموال اللازمة لذلك بأسرع وقت.



فحماية أرواح المواطنين وسلامتهم تبقى أولوية مطلقة في عمل الحكومة".