10:47
سقط في الجل.. نجاة طيار شراعي - شاهد الفيديو
07:45
انهيار منصة نفطية - شاهد الفيديو
06:29
أصوات تحت الأنقاض.. ومحاولات الوصول الى ناجين! (فيديو)
06:00
ثلج و"سكي".. مع وزيرة السياحة (فيديو)
2026-01-24
في مطار بيروت.. إستقبال "لطيف" من كلبة! (فيديو)
محليات
مراسل الجديد: الطيران الاسرائيلي المسير وسع تحركه شمالا على علو متوسط فوق سهل البقاع والبقاع الاوسط باتجاه قرى شرقي بعلبك
2026-01-25 | 02:07
A-
A+
مراسل الجديد: الطيران الاسرائيلي المسير وسع تحركه شمالا على علو متوسط فوق سهل البقاع والبقاع الاوسط باتجاه قرى شرقي بعلبك
مراسل الجديد: الطيران الاسرائيلي المسير وسع تحركه شمالا على علو متوسط فوق سهل البقاع والبقاع الاوسط باتجاه قرى شرقي بعلبك
محليات
الجديد:
الطيران
الاسرائيلي
المسير
تحركه
شمالا
متوسط
البقاع
والبقاع
الاوسط
باتجاه
بعلبك
محليات
05:25
عصابة لترويج المخدرات في قبضة الجيش اللبناني
خاص الجديد
04:37
الجديد تواكب تطورات حادثة انهيار المبنى في طرابلس
محليات
04:33
قاسم يوجه رسالة لعائلات الأسرى: الملفّ ليس على سلّم أولويات الدولة.. لن نترككم
عصابة لترويج المخدرات في قبضة الجيش اللبناني
05:25
الجديد تواكب تطورات حادثة انهيار المبنى في طرابلس
04:37
قاسم يوجه رسالة لعائلات الأسرى: الملفّ ليس على سلّم أولويات الدولة.. لن نترككم
04:33
مراسل الجديد: عمليات البحث والإنقاذ مستمرة، فيما لا يزال الاتصال مقطوعًا مع الشابة أليسار المير العالقة تحت أنقاض المبنى المنهار في طرابلس منذ نحو 20 ساعة
04:33
انهيار مبنى في طرابلس… مراسل الجديد ينقل آخر التطورات مباشرة من المستشفى
04:26
ارتفاع إضافي في الحرارة قبل عودة الأمطار والثلوج.. إليكم طقس الأيام المقبلة
03:44
03:44
ارتفاع إضافي في الحرارة قبل عودة الأمطار والثلوج.. إليكم طقس الأيام المقبلة
2026-01-22
"مجلس مدني اسرائيلي - لبناني مشترك وتحكّم بحركة الجيش".. اسرائيل تشترط! (المدن)
2026-01-20
اليونيفيل تنسحب والجنوبيون يترقبون (في النشرة المسائية)
2026-01-22
سلام: موضوع فلول نظام الأسد في لبنان ضخّم هناك بعض الضباط من النظام السابق لكن لا يقومون بأي نشاط سياسي
2026-01-24
انهيار 3 مبانٍ بغضون أيام.. مراسل الجديد يواكب حادثة طرابلس
2026-01-22
بعد تقرير "الجديد".. قوى الأمن تضبط مستودعيْ دجاج فاسد!
12:58
مقدمة النشرة المسائية 24-01-2026
08:40
بالفيديو - نجاة ثلاثة مواطنين سقطوا أثناء ممارسة رياضة الطيران الشراعي بين غوسطا وجونية
07:23
ثلوج و "رياضات شتوية".. مراسلة الجديد في كفرذبيان
07:21
من باريس.. مراسلتنا تواكب زيارة الرئيس سلام
07:19
وزير الداخلية يتفقد عملية رفع الأنقاض في طرابلس
2026-01-24
الجديد تواكب زيارة الرئيس سلام إلى باريس
محليات
10:21
رسالة من الشيخ نعيم قاسم!
محليات
10:21
رسالة من الشيخ نعيم قاسم!
خاص الجديد
11:57
"تشنجات" على خط عين التينة - حارة حريك.. ورسالة إلى ترامب!
خاص الجديد
11:57
"تشنجات" على خط عين التينة - حارة حريك.. ورسالة إلى ترامب!
عربي و دولي
07:27
برفقة بطريق.. ترامب يدخل غرينلاند! (صورة)
عربي و دولي
07:27
برفقة بطريق.. ترامب يدخل غرينلاند! (صورة)
منوعات
10:47
سقط في الجل.. نجاة طيار شراعي - شاهد الفيديو
منوعات
10:47
سقط في الجل.. نجاة طيار شراعي - شاهد الفيديو
محليات
07:23
ثلوج و "رياضات شتوية".. مراسلة الجديد في كفرذبيان
محليات
07:23
ثلوج و "رياضات شتوية".. مراسلة الجديد في كفرذبيان
محليات
08:40
بالفيديو - نجاة ثلاثة مواطنين سقطوا أثناء ممارسة رياضة الطيران الشراعي بين غوسطا وجونية
محليات
08:40
بالفيديو - نجاة ثلاثة مواطنين سقطوا أثناء ممارسة رياضة الطيران الشراعي بين غوسطا وجونية
