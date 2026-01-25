بملايين الدولارات بلدات جنوبية على خط الإعمار.. وضمانة أميركية للبنان!

وبحسب معلومات الجديد فان الخليفي سيلتقي جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام الذي يستبقيه على مائدة الغذاء على ان يليه اعلان عن سلسة مشاريع تنموية في مجال الطاقة والصحة والنقل والرياضة.

اما الاهم فيبقى اعلان وبحسب معلومات الجديد دولة قطر مساهمة ببناء 3 قرى جنوبية بمئات ملايين الدولارات

وفي التفاصيل وبحسب معلومات الجديد ان تواصلا حصل بين الادارتين الاميركية والقطرية وشارك فيها السفير القطري في الشيخ سعود بن عبد الرحمن ال ثاني والسفير ميشال عيسى تمحورت بحسب المعلومات على الحصول على ضمانات اميركية بعدم استهداف اي منشآت للبناء من قبل اسرائيل او اي وحدة يتم المباشرة باعمارها.

وتشير المعلومات الى ان افتتاح دولة قطر عملية اعادة اعمار الجنوب في سيناريو يعيد ما حصل بعد حرب تموز 2006 ليس بمعزل ايضا عن تنسيق قطري بعدما ابدت ايران ايضا استعدادها للتراجع خطوة الى الوراء.

وفي العلومات ايضا ان اعمار البلدات الجنوبية حضر في لقاء رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والرئيس يوم الجمعة تبعه اجتماع رئيس الجمهورية برئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر الذي سيشرف على عملية الاعمار.

وتقول المعلومات ان كل هذه التطورات تبقى رهن تقدم المفاوضات الاميركية الايرانية وتراجع خيار الضربة العسكرية الاميركية لطهران.

الوزير القطري يلتقي ايضا قائد الجيش العماد رودولف هيكل حيث سيكون هناك المزيد من الدعم للمؤسسة العسكرية من ضمن التقديمات السابقة لدولة قطر

على صعيد اخر التحضيرات لزيارة قائد الجيش الى الاميركية مستمرة قبل المؤتمر المقرر عقده في العاصمة في اذار المقبل

وتشير مصادر سياسية الى ان انعقاد هذا المؤتمر ونتائجه رغم الدعم الفرنسي والسعودي يبقى رهن تطور العلاقات الاميركية الفرنسية مع تصاعد منسوب التوتر بين البلدين وبين الرئيسين دونالد ترامب وايمانيول ماكرون.

وعلى صعيد التطورات في طرابلس يعقد الرئيس نواف سلام الذي غادر باريس الليلة متوجها الى اجتماعا ظهر الاثنين مع نواب طرابلس وبلدية طربالس ونقيب المهندسين في والهيئة العليا للاغاثة للبحث في ازمة المباني المتصدعة والمهددة بالسقوط.