عامل مصري وطالب جامعي.. شهيدا غارة كفرمان ليلاً

وفي التفاصيل، ان الشاب سامر علاء
حطيط ( 22 عاما من بلدة الدوير ) كان يرافقه الشاب احمد عبد النبي رمضان
( 22 عاماً - مصري
الجنسية، من مواليد وسكان بلدة الدوير)، عندما نفذت مسيرة اسرائيلية غارة بـ 3 صواريخ موجهة على سيارته وهي من نوع ميتسوبيشي رباعية الدفع على طريق دوحة كفررمان لجهة كفرتبنيت.
وادت الغارة الى احتراق السيارة، وعلى الفور هرعت الى المكان فرق الاسعاف من مختلف الجمعيات وتم نقل اشلاء الشهيدين الى مستشفيي الشيخ راغب
حرب والنجدة الشعبية اللبنانية
في النبطية
، فيما عملت عناصر الدفاع المدني على اخماد الحريق في السيارة المستهدفة.
والشهيد حطيط ، طالب جامعي، ويعمل ايضا مع والده في مؤسسة لبيع قطع السيارات في منطقة النبطية، بينما رمضان يساعد والده المصري في تصليح وصيانة البرادات المنزلية في محل يملكه في الدوير.