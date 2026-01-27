عامل مصري وطالب جامعي.. شهيدا غارة كفرمان ليلاً

شنت مسيرة اسرائيلية مساء أمس غارة على سيارة، أدت الى استشهاد شابين من بلدة الدوير، أحدهما الجنسية، على طريق دوحة كفررمان.

وفي التفاصيل، ان الشاب سامر حطيط ( 22 عاما من بلدة الدوير ) كان يرافقه الشاب احمد عبد النبي ( 22 عاماً - الجنسية، من مواليد وسكان بلدة الدوير)، عندما نفذت مسيرة اسرائيلية غارة بـ 3 صواريخ موجهة على سيارته وهي من نوع ميتسوبيشي رباعية الدفع على طريق دوحة كفررمان لجهة كفرتبنيت.



وادت الغارة الى احتراق السيارة، وعلى الفور هرعت الى المكان فرق الاسعاف من مختلف الجمعيات وتم نقل اشلاء الشهيدين الى مستشفيي الشيخ حرب والنجدة الشعبية في ، فيما عملت عناصر الدفاع المدني على اخماد الحريق في السيارة المستهدفة.



والشهيد حطيط ، طالب جامعي، ويعمل ايضا مع والده في مؤسسة لبيع قطع السيارات في منطقة النبطية، بينما رمضان يساعد والده المصري في تصليح وصيانة البرادات المنزلية في محل يملكه في الدوير.