كرم لـ"الجديد":خطاب نعيم قاسم أمس قد يزجّ لبنان في حروب مدمّرة والقوات اللبنانية كانت صادقة مع اللبنانيين حين قالت أن الحزب لا يعنيه لبنان وهو مرتبط فقط بإيران

استمع مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار الى مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، في إطار الاخبار المقدم من المؤسسة ضد شركة mep التي يملكها كريم خياط، فيما تشير المصادر الى ان الشركة قدمت معطيات ومستندات تنسف المزاعم حول وقوع تزوير.
استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه - اليرزة قائد قوة المهام المشتركة للعمليات الخاصة في القيادة المركزية الأميركية Brig. Gen. Mason R Dula مع وفد مرافق، وتناول البحث سبل التعاون بين الجيشَين اللبناني والأميركي، والتطورات في لبنان، إضافة إلى الأوضاع العامة في المنطقة.