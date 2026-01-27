باسيل: التفاهم مع "الحزب".. سقط

استمع مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار الى مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، في إطار الاخبار المقدم من المؤسسة ضد شركة mep التي يملكها كريم خياط، فيما تشير المصادر الى ان الشركة قدمت معطيات ومستندات تنسف المزاعم حول وقوع تزوير.