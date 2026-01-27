لقاء لبناني – أميركي في عوكر لبحث عمل "الميكانيزم"

اعلنت رئاسة انه "بتكليف من رئيس الجمهورية ، التقى المستشار الأمني والعسكري للرئيس عون، العميد الركن المتقاعد انطوان ، مساعد رئيس اللجنة لمراقبة اتفاق وقف الاعمال العدائية في الجنوب "الميكانيزم" العقيد الأميركي David Leon Klingensmith في حضور ملحق الدفاع في السفارة الاميركية في العقيد Jason Belknap في السفارة الأميركية في عوكر".