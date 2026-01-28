أسبوع حافل أمام لبنان ودعم الجيش أولوية

يواصل المجلس النيابي الخميس مناقشة قانون الموازنة العامة على ان يصوت في نهايتها . ويفترض ان تنتهي النقاشات ليعقد ظهر الجمعة في قصر بعبدا وعلى جدول اعماله اربعون بندا.

وفي معلومات الجديد ان التقرير الشهري لقائد الجيش والذي سيتخلله عرض خطته لحصر السلاح في شمال الليطاني سيتم مناقشته بعد عودة قائد الجيش العماد رودولف هيكل من زيارته واشنطن. اذ يسافر كل من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الاسبوع المقبل الى اسبانيا ورئيس الحكومة نواف سلام الى دولة الامارات المتحدة.

وتستمر الاتصالات الدولية لانجاح مؤتمر دعم الجيش المقرر عقده في في شهر اذار وقد اتت زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى الدوحة ولقاء رئيس القطري في هذا الاطار وقالت مصادر سياسية للجديد إن فرنسا تسعى الى العمل مع الشركاء الدوليين الداعمين للبنان وفي مقدمتهم قطر لتجهيز الارضية اللازمة لجلب الدعم للجيش من دون ان يكون للخلاف المستجد بين فرنسا والولايات المتحدة وحتى الاوروبيين التأثير على هذه الجهود.

وفي ترجمة لمفاعيل زيارة وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية الى تتسلم قيادة الجيش الخميس سبعا وثلاثين آلية من اصل مئة واثنتين وستين مقدمة من الدولة القطرية من ضمن رزمة المساعدات المقدمة لدعم المؤسسة العسكرية وسيتم التسلم بحضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل والسفير القطري الشيخ سعود بن الرحمن ال ثاني.

والاسبوع المقبل يفترض ان يدعو والبلديات احمد الحجار الهيئات الناخبة الى الانتخابات المقرر اجراؤها في ايار 2026. واشارت مصادر سياسية الى ان دعوة الحجار تأتي من دون مراسيم تطبيقية لانتخاب النواب وفق الدائرة 16 ولا بعد تعديل القانون لانتخاب المغتربين ما يجعل الدعوة ناقصة.