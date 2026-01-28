وزارة الداخلية: بالتنسيق مع أجهزة الدول العربية نؤكد أن مكافحة المخدرات أولوية وطنية

علقت والبلديات على "تفاصيل عمليّة ضبط معمل لتصنيع الكبتاغون في التّل – بعلبك التي نشرتها على منصة "أكس" وقالت: "تؤكد هذه العملية النوعية، من جديد، أن المخدرات أولوية وطنية لا تهاون فيها، وأنّ قوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الدول الشقيقة، لا سيما مع وزارة الداخلية في ، مستمرة في ملاحقة وتفكيك شبكات الاتجار وتهريب المخدرات وتوقيف المتورطين، حماية لمجتمعاتنا وأمنها".