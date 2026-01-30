رغبة بإلغاء قدرات "حزب الله" نهائياً.. والحل: تسليم السلاح! (الجمهورية)

واعتبرت المصادر أنّ "هناك خللًا بنيويًّا في آليّة الميكانيزم القائمة، لأنّها تقتصر على اجتماعات تقنية يومية في الغالب، وتُعقد على المستوى العسكري فقط، من دون تمثيل مدني أو سياسي، ما يفرغ الآلية من فعاليتها الاستراتيجية".
وشكت المصادر الفرنسية
من "عدم حماسة واشنطن
لتمثيل فرنسا او اليونيفيل في هذه الآلية، علماً أنّ باريس كانت قد أبلغت إلى الأميركيين
استعدادها للمشاركة".
وأعربت المصادر عن "قلق بالغ من استمرار المراوحة السلبية التي ربما تقود إلى مزيد من التصعيد".
وحذّرت من أنّ "إسرائيل
تتذرّع بما يقوله حزب الله
عن إعادة التسليح لتبرير رفضها التجاوب، ما يعني أنّ استمرار الغموض الداخلي يزيد المخاطر الخارجية".
من جهة ثانية، أكّد مصدر سياسي للجمهورية بارز انّ "عرض خطة شمال الليطاني على مجلس الوزراء
سينتظر عودة قائد الجيش
من واشنطن التي سيزورها الاثنين المقبل، وما يحصل الآن هو عملية تقييم للحالة العامة".
وأضاف: "إنّ اخطر ما نراه الآن هو أنّ العدو
لا يريد اتفاقاً ينظّم وجود حزب الله
، بل يريد أن يلغي قدرته وينهيها كلياً، ويعتبر أنّ لديه القدرة، ومن وجهة نظره لا يتحقق الأمر إلّا بتسليم السلاح".