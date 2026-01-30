رغبة بإلغاء قدرات "حزب الله" نهائياً.. والحل: تسليم السلاح! (الجمهورية)

أكدت مصادر ديبلوماسية فرنسية رفيعة، لصحيفة الجمهورية، "رؤيتها القاتمة للوضع اللبناني، وخصوصاً في ما يتعلق بالجنوب".



واعتبرت المصادر أنّ "هناك خللًا بنيويًّا في آليّة الميكانيزم القائمة، لأنّها تقتصر على اجتماعات تقنية يومية في الغالب، وتُعقد على المستوى العسكري فقط، من دون تمثيل مدني أو سياسي، ما يفرغ الآلية من فعاليتها الاستراتيجية".



وشكت المصادر من "عدم حماسة لتمثيل فرنسا او اليونيفيل في هذه الآلية، علماً أنّ باريس كانت قد أبلغت إلى استعدادها للمشاركة".



وأعربت المصادر عن "قلق بالغ من استمرار المراوحة السلبية التي ربما تقود إلى مزيد من التصعيد".



وحذّرت من أنّ " تتذرّع بما يقوله عن إعادة التسليح لتبرير رفضها التجاوب، ما يعني أنّ استمرار الغموض الداخلي يزيد المخاطر الخارجية".



من جهة ثانية، أكّد مصدر سياسي للجمهورية بارز انّ "عرض خطة شمال الليطاني على سينتظر عودة من واشنطن التي سيزورها الاثنين المقبل، وما يحصل الآن هو عملية تقييم للحالة العامة".



وأضاف: "إنّ اخطر ما نراه الآن هو أنّ لا يريد اتفاقاً ينظّم وجود حزب ، بل يريد أن يلغي قدرته وينهيها كلياً، ويعتبر أنّ لديه القدرة، ومن وجهة نظره لا يتحقق الأمر إلّا بتسليم السلاح".