الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

رغبة بإلغاء قدرات "حزب الله" نهائياً.. والحل: تسليم السلاح! (الجمهورية)

2026-01-30 | 00:41
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
رغبة بإلغاء قدرات &quot;حزب الله&quot; نهائياً.. والحل: تسليم السلاح! (الجمهورية)
رغبة بإلغاء قدرات "حزب الله" نهائياً.. والحل: تسليم السلاح! (الجمهورية)

أكدت مصادر ديبلوماسية فرنسية رفيعة، لصحيفة الجمهورية، "رؤيتها القاتمة للوضع اللبناني، وخصوصاً في ما يتعلق بالجنوب".

واعتبرت المصادر أنّ "هناك خللًا بنيويًّا في آليّة الميكانيزم القائمة، لأنّها تقتصر على اجتماعات تقنية يومية في الغالب، وتُعقد على المستوى العسكري فقط، من دون تمثيل مدني أو سياسي، ما يفرغ الآلية من فعاليتها الاستراتيجية".

وشكت المصادر الفرنسية من "عدم حماسة واشنطن لتمثيل فرنسا او اليونيفيل في هذه الآلية، علماً أنّ باريس كانت قد أبلغت إلى الأميركيين استعدادها للمشاركة".

وأعربت المصادر عن "قلق بالغ من استمرار المراوحة السلبية التي ربما تقود إلى مزيد من التصعيد".

وحذّرت من أنّ "إسرائيل تتذرّع بما يقوله حزب الله عن إعادة التسليح لتبرير رفضها التجاوب، ما يعني أنّ استمرار الغموض الداخلي يزيد المخاطر الخارجية".

من جهة ثانية، أكّد مصدر سياسي للجمهورية بارز انّ "عرض خطة شمال الليطاني على مجلس الوزراء سينتظر عودة قائد الجيش من واشنطن التي سيزورها الاثنين المقبل، وما يحصل الآن هو عملية تقييم للحالة العامة".

وأضاف: "إنّ اخطر ما نراه الآن هو أنّ العدو لا يريد اتفاقاً ينظّم وجود حزب الله، بل يريد أن يلغي قدرته وينهيها كلياً، ويعتبر أنّ لديه القدرة، ومن وجهة نظره لا يتحقق الأمر إلّا بتسليم السلاح".
مقالات ذات صلة
رغبة بإلغاء قدرات "حزب الله" نهائياً.. والحل: تسليم السلاح! (الجمهورية)

محليات

الجمهورية

حزب الله

العودة الى الأعلى
Aljadeed
عند وصول قانون الانتخابات إلى مجلس النواب.. سيبدأ "المهرجان"! (أساس ميديا)
حركة أمل: الوضع يتطلب أعلى درجات المسؤولية.. وهكذا نرد على اسرائيل! (نداء الوطن)

اقرأ ايضا في محليات

تبدّل في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
03:02

تبدّل في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد

ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 39 ألف ليرة والبنزين 98 أوكتان 38 ألف ليرة والمازوت 21 ألف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

03:02

تبدّل في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد

ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 39 ألف ليرة والبنزين 98 أوكتان 38 ألف ليرة والمازوت 21 ألف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

مسيرة منخفضة جداً فوق صيدا ومحيطها (فيديو)
Play
02:23

مسيرة منخفضة جداً فوق صيدا ومحيطها (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول مشاهد لمسيرة اسرائيلية تُحلّق على علو منخفض فوق صيدا والجوار.

02:23

مسيرة منخفضة جداً فوق صيدا ومحيطها (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول مشاهد لمسيرة اسرائيلية تُحلّق على علو منخفض فوق صيدا والجوار.

يحدث الآن

اخترنا لك
تبدّل في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
03:02
مسيرة منخفضة جداً فوق صيدا ومحيطها (فيديو)
02:23
مسيرة اسرائيلية تُحلّق فوق بيروت والضاحية الجنوبية
02:23
الوكالة الوطنية: تحليق منخفض للطيران المسيّر فوق الزهراني والجوار
02:20
منخفض جوي سريع.. طقس "الويك آند" متقلّب!
01:50
عند وصول قانون الانتخابات إلى مجلس النواب.. سيبدأ "المهرجان"! (أساس ميديا)
00:59
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026