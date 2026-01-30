الأخبار
محليات

منخفض جوي سريع.. طقس "الويك آند" متقلّب!

2026-01-30 | 01:50
منخفض جوي سريع.. طقس &quot;الويك آند&quot; متقلّب!
منخفض جوي سريع.. طقس "الويك آند" متقلّب!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستمرار الارتفاع بدرجات الحرارة، يتكون الضباب على المرتفعات ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة شمال وشمال شرق البلاد يرافقها رياح ناشطة.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع فرص هطول أمطار متفرقة أحيانا ورياح ناشطة وبعض الثلوج على المرتفعات، مع درجات حرارة فوق معدلاتها. يستقر يوم الأحد ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة اعتبارا من مساء الاثنين بمنخفض جوي سريع، مما يؤدي الى انخفاض سريع بدرجات الحرارة وطقس ماطر مع برق ورعد ورياح ناشطة حتى صباح الاربعاء.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح فتصل سرعتها في المناطق الشمالية الى 70 كلم/س يرتفع معها موج البحر لحدود ال 3 أمتار يرافقها طبقات خفيفة من الغبار، يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل امطار خفيفة متفرقة وموحلة مع بعض الثلوج على ارتفاع 2000 متر.

السبت: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستمرار الارتفاع بدرجات الحرارة، يتكون الضباب على المرتفعات ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة شمال و شمال شرق البلاد يرافقها رياح ناشطة.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي وملحوظ بدرجات الحرارة، والتي تلامس ال 24 درجة ساحلا، مع رياح ناشطة أحيانا تصل الى 65 كلم/س.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة، يتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من المساء وتهطل أمطار متفرقة خفيفة اعتبارا من بعد ظهر الاثنين، تشتد من فجر الثلاثاء مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر ويتدنى مستوى تساقطها لحدود ال1300 متر نهار الثلاثاء.

-الحرارة على الساحل من 15 الى 22 درجة، فوق الجبال من 7 الى 14 درجة، في الداخل من 9 الى 15 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية ، ناشطة، سرعتها بين 25 الى 70 كلم/س

-الانقشاع:  متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و 75 %

-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة

-الضغط الجوي: 760 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس:6,37 

-ساعة غروب الشمس:  17,06
منخفض جوي

الطقس في لبنان

محليات

منخفض جوي

الطقس في لبنان

