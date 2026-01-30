تعنيف في إحدى المدارس… ووزارة التربية تتحرّك

انتشر في الساعات الماضية على فيديو لتلميذ برفقة والدته داخل إحدى المدارس، يقول فيه التلميذ إنه تعرّض لنوع من التعنيف على يد معلمته.

على الفور تحرّك وأجرى تحقيقًا في الأمر، كما أوفدت في وزارة التربية، بتوجيه من ، موظفين اثنين إلى المدرسة، ورفعا تقريرًا إلى الوزارة بما حدث. وقد تبيّن أن الحادثة وقعت قبل نحو شهرين.

إن ستتخذ الإجراءات العقابية بحق المعلمة في حال ثبوت المخالفة، انطلاقًا من مبدأ عدم السماح بالتعرّض لأي تلميذ لأي نوع من أنواع التعنيف .