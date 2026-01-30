استعداداً للاستحقاق الانتخابي.. بيان من الداخلية

وأوضح البيان أنّه تمّ إرسال أقراص مدمجة تتضمّن نسخًا من القوائم إلى البلديات والمخاتير ومراكز المحافظات والأقضية، وإلى ، بهدف نشرها وتعميمها تسهيلاً لعملية التنقيح النهائي.

ودعت المديرية الناخبين المقيمين وغير المقيمين إلى الاطلاع على القوائم اعتبارًا من 1 شباط 2026 عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية العامة للأحوال الشخصية، أو من خلال النسخ المتوافرة في مراكز المحافظات والأقضية والبلديات والمخاتير، إضافة إلى السفارات والقنصليات في الخارج.

كما طلبت من كل ذي مصلحة التقدّم، اعتبارًا من 1 شباط 2026 ولغاية 1 آذار 2026 ضمناً، بطلب إلى لجنة القيد المختصة لتصحيح أي خلل في القيد الانتخابي، سواء في حال سقوط القيد أو وجود خطأ في الاسم أو لأي سبب آخر.

وأشار البيان إلى أنّ للأحوال الشخصية أصدرت أقراصًا مدمجة تتضمّن القوائم الأولية لكل دائرة انتخابية، ويحق لأي شخص الحصول على نسخ منها مقابل بدل قدره 1,000,000 ، يُستوفى بواسطة طابع أو إيصال مالي.