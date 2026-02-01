عاجل
القناة 12 الإسرائيلية: تل أبيب تمارس ضغوطا كبيرة على واشنطن لعدم التوصل لاتفاق وشن هجوم على إيران
القناة 12 الإسرائيلية: تل أبيب تمارس ضغوطا كبيرة على واشنطن لعدم التوصل لاتفاق وشن هجوم على إيران
هيئة البث عن مصادر إسرائيلية: ترامب يريد تفكيك مشروع إيران النووي لكن إسرائيل تطالب بتفكيك قدراتها الصاروخية
هيئة البث عن مصادر إسرائيلية: ترامب يريد تفكيك مشروع إيران النووي لكن إسرائيل تطالب بتفكيك قدراتها الصاروخية
ترامب: إذا لم نصل لاتفاق سنستكشف ما إذا كان خامنئي على حق
ترامب: إذا لم نصل لاتفاق سنستكشف ما إذا كان خامنئي على حق
ترامب عن تحذيرات خامنئي باندلاع حرب إقليمية: نأسف لقوله ذلك
ترامب عن تحذيرات خامنئي باندلاع حرب إقليمية: نأسف لقوله ذلك
الجيش الإسرائيلي: سنجري مناورة عسكرية لقيادة الجبهة الداخلية خلال ساعات الليل في منطقة حيفا
الجيش الإسرائيلي: سنجري مناورة عسكرية لقيادة الجبهة الداخلية خلال ساعات الليل في منطقة حيفا
محليات

الرئيس عون وصل إلى اسبانيا.. وإجراءات حازمة تجاه اسرائيل!

2026-02-01 | 10:21
الرئيس عون وصل إلى اسبانيا.. وإجراءات حازمة تجاه اسرائيل!
الرئيس عون وصل إلى اسبانيا.. وإجراءات حازمة تجاه اسرائيل!

وصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، عند الخامسة من بعد ظهر اليوم بتوقيت بيروت (الرابعة بتوقيت اسبانيا) الى مطار توريخون العسكري في العاصمة الاسبانية مدريد، في زيارة عمل تستمر يومين، يلتقي خلالها الملك الاسباني فيليب السادس، ورئيس الوزراء بيدرو سانشيز، كما يتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات.

ويرافق الرئيس عون في زيارته، وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، وسفير لبنان في اسبانيا هاني شميطلي، ووفد رسمي.
ولدى وصوله الى مدريد، أدلى الرئيس عون بالتصريح الآتي:

يسعدني أن أحلّ ضيفاً على المملكة الإسبانية الصديقة، وأتوجه بالشكر الجزيل إلى جلالة الملك فيليب السادس وإلى دولة  رئيس الحكومة بيدرو سانشيز  على هذه الدعوة الكريمة التي تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بلدينا.

إن العلاقات التاريخية بين لبنان وإسبانيا تمتد لعقود طويلة، وهي علاقات متينة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والقيم الإنسانية النبيلة.

هذه الزيارة ستكون مناسبة لأعبّر عن امتنان لبنان العميق لإسبانيا على وقوفها الدائم إلى جانبنا في المحافل الإقليمية والدولية، ولا سيما في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أرضنا وشعبنا. كما أشكر إسبانيا على مساهمتها الفاعلة في قوات اليونيفيل منذ العام 2006، حيث تمثل هذه المساهمة أكبر مشاركة إسبانية في عمليات حفظ السلام في العالم. ونقدّر عالياً دعمها للجيش اللبناني من خلال المساعدات المالية المباشرة وبرامج التدريب والدعم اللوجستي.

اننا نثمّن كثيراً إدراج لبنان ضمن الدول ذات الأولوية في الخطة الرئيسية للتعاون الإسباني للأعوام 2024-2027، وتخصيص دعم مالي لمشاريع حيوية في المجالات الصحية والثقافية. ويتطلع لبنان إلى تعزيز التعاون الاقتصادي القائم بين البلدين وزيادة الاستثمارات الإسبانية، والدخول في اتفاقيات تسهم في رفع حجم الصادرات اللبنانية مقارنة بالواردات الإسبانية، بما يحقق توازناً أفضل في ميزاننا التجاري.

كما نتطلع إلى تعزيز العلاقات الثقافية بين بلدينا، لا سيما مع وجود عدد من الطلاب اللبنانيين الذين يتابعون دراساتهم العليا في مدريد، والنشاط الثقافي الإسباني المتميز في لبنان من خلال المراكز الثقافية في بيروت وطرابلس وجونيه. وسيتم خلال الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين تتناول مجالات زراعية وثقافية وعلميّة تعكس حرص البلدين على تفعيل التعاون بينهما.

إن هناك قواسم مشتركة عديدة بين لبنان وإسبانيا، ومن أبرزها الإيمان بأهمية تعزيز الحوار بين الثقافات والأديان. وإسبانيا تُعتبر رائدة في هذا المجال، في تعزيز الحوار وبناء جسور التفاهم بين الحضارات.

كما تجمعنا نقاط مشتركة أساسية، أهمها الإيمان بإيجابيات التعددية والعيش المشترك، والدفاع عن القانون الدولي والقانون الإنساني، وتغليب الحوار على لغة الحرب وبناء الجسور بين الشعوب. ولبنان يتطلع في هذا السياق إلى تفعيل هذه القواسم المشتركة وترجمتها إلى مبادرات ملموسة.

ستكون محادثاتنا مع جلالة الملك ورئيس الوزراء فرصة لأطلب من إسبانيا الصديقة أن تعمل داخل الاتحاد الأوروبي للدفع باتخاذ إجراءات حازمة تجاه إسرائيل من أجل إلزامها بتطبيق بنود اتفاق وقف الأعمال العدائية، والالتزام الكامل بتنفيذ القرار الأممي 1701.
الرئيس عون وصل إلى اسبانيا.. وإجراءات حازمة تجاه اسرائيل!

محليات

جوزاف عون

اسبانيا

لبنان أمام أسبوع مفصلي… واشنطن تترقّب طرح هيكل ( الأنباء)
مراسل الجديد: غارة من مسيرة استهدفت سيارة على طريق معروب دردغيا

تحذيرات دولية لـ "حزب الله".. سيكون الثمن باهظاً
12:59

تحذيرات دولية لـ "حزب الله".. سيكون الثمن باهظاً


تراجع خيار الضربة العسكرية الاميركية على ايران موقتا بانتظار ما ستسفر عنها المفاوضات بين البلدين والتي انخرطت فيها تركيا وقطر وقال الرئيس الاميركي دونالد ترامب أن طهران تتحدث بجدِّية إلى واشنطن/ قائلا ان بلاده تأمل أن تتفاوض إيران على شيءٍ مقبول واذا تمكنا من التفاوض على اتفاق مُقنِع يؤدي إلى عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا فيجب تحقيقُ ذلك.

12:59

تحذيرات دولية لـ "حزب الله".. سيكون الثمن باهظاً


تراجع خيار الضربة العسكرية الاميركية على ايران موقتا بانتظار ما ستسفر عنها المفاوضات بين البلدين والتي انخرطت فيها تركيا وقطر وقال الرئيس الاميركي دونالد ترامب أن طهران تتحدث بجدِّية إلى واشنطن/ قائلا ان بلاده تأمل أن تتفاوض إيران على شيءٍ مقبول واذا تمكنا من التفاوض على اتفاق مُقنِع يؤدي إلى عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا فيجب تحقيقُ ذلك.

بصاروخ موجّه.. إستهداف اسرائيلي جديد لليوم!
12:47

بصاروخ موجّه.. إستهداف اسرائيلي جديد لليوم!

أفاد مراسل الجديد، أن "مسيرة اسرائيلية نفّذت غارة جوية بصاروخ موجه مستهدفة سيارة رابيد في ساحة بلدة حاروف الجنوبية، ما أدى إلى احتراقها على الفور".

وهرعت إلى المكان سيارات الاسعاف والدفاع المدني، وسط انباء عن سقوط شهيد.

12:47

بصاروخ موجّه.. إستهداف اسرائيلي جديد لليوم!

أفاد مراسل الجديد، أن "مسيرة اسرائيلية نفّذت غارة جوية بصاروخ موجه مستهدفة سيارة رابيد في ساحة بلدة حاروف الجنوبية، ما أدى إلى احتراقها على الفور".

وهرعت إلى المكان سيارات الاسعاف والدفاع المدني، وسط انباء عن سقوط شهيد.

من أمام مبنى الكونغرس الأميركي.. مراسل الجديد يواكب زيارة قائد الجيش
Play
12:31
Play

من أمام مبنى الكونغرس الأميركي.. مراسل الجديد يواكب زيارة قائد الجيش

من أمام مبنى الكونغرس الأميركي.. مراسل الجديد يواكب زيارة قائد الجيش

12:31

من أمام مبنى الكونغرس الأميركي.. مراسل الجديد يواكب زيارة قائد الجيش

من أمام مبنى الكونغرس الأميركي.. مراسل الجديد يواكب زيارة قائد الجيش

تحذيرات دولية لـ "حزب الله".. سيكون الثمن باهظاً
12:59
بصاروخ موجّه.. إستهداف اسرائيلي جديد لليوم!
12:47
من أمام مبنى الكونغرس الأميركي.. مراسل الجديد يواكب زيارة قائد الجيش
12:31
مراسل الجديد: قائد الجيش رودولف هيكل حمل معه إلى واشنطن مستندات وخرائط عسكرية تُظهر ما أنجزه الجيش جنوب الليطاني
12:31
استهداف سيارة في بلدة حاروف (فيديو)
12:29
مراسل الجديد: غارة من مسيرة إستهدفت سيارة في بلدة حاروف - قضاء النبطية
12:24
