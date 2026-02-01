وزارة الصحة: شهيد و6 جرحى جراء الغارة الاسرائيلية على عبا

تراجع خيار الضربة العسكرية الاميركية على ايران موقتا بانتظار ما ستسفر عنها المفاوضات بين البلدين والتي انخرطت فيها تركيا وقطر وقال الرئيس الاميركي دونالد ترامب أن طهران تتحدث بجدِّية إلى واشنطن/ قائلا ان بلاده تأمل أن تتفاوض إيران على شيءٍ مقبول واذا تمكنا من التفاوض على اتفاق مُقنِع يؤدي إلى عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا فيجب تحقيقُ ذلك.
أفاد مراسل الجديد، أن "مسيرة اسرائيلية نفّذت غارة جوية بصاروخ موجه مستهدفة سيارة رابيد في ساحة بلدة حاروف الجنوبية، ما أدى إلى احتراقها على الفور".وهرعت إلى المكان سيارات الاسعاف والدفاع المدني، وسط انباء عن سقوط شهيد.
من أمام مبنى الكونغرس الأميركي.. مراسل الجديد يواكب زيارة قائد الجيش