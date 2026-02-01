"يسرقان مقتنيات من داخل السيارات في بيروت".. بقبضة قوى الأمن!

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:



"بتاريخ 30-01-2026 وفي محلّة الجميزة، اشتبهت دورية من في شخصين أثناء تجوالهما، فأوقفتهما، وهما كلّ من:



ع. أ. (مواليد عام 2005، مكتوم القيد)



ا. خ (مواليد عام 2004، سوري) بحسب أقواله



بالتحقيق معهما لدى فصيلة الجميزة في وحدة شرطة ، تبيّن تورّطهما بتنفيذ عدّة عمليات سرقة من داخل السيارات، عبر كسر زجاجها وسرقة محتوياتها، في مناطق مختلفة ضمن محافظتي بيروت وجبل .



لذلك، وبناءً على إشارة المختصّ، تعمّم المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي صورة الموقوفَين، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعمالهما وتعرّفوا اليهما، الحضور إلى مركز الفصيلة المذكورة الكائن في ثكنة – الجميزة، أو الاتّصال على الرقم 581071-01، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وطلبت المديريّة العامّة من المواطنين، عدم ترك أغراض ثمينة في داخل سيّاراتهم (جهاز خلوي، حقيبة، جهاز حاسوب محمول laptop...) وذلك لتفادي سرقته".