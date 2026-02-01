"يسرقان مقتنيات من داخل السيارات في بيروت".. بقبضة قوى الأمن!

عاجل
القناة 12 الإسرائيلية: تل أبيب تمارس ضغوطا كبيرة على واشنطن لعدم التوصل لاتفاق وشن هجوم على إيران
هيئة البث عن مصادر إسرائيلية: ترامب يريد تفكيك مشروع إيران النووي لكن إسرائيل تطالب بتفكيك قدراتها الصاروخية
ترامب: إذا لم نصل لاتفاق سنستكشف ما إذا كان خامنئي على حق
ترامب عن تحذيرات خامنئي باندلاع حرب إقليمية: نأسف لقوله ذلك
الجيش الإسرائيلي: سنجري مناورة عسكرية لقيادة الجبهة الداخلية خلال ساعات الليل في منطقة حيفا
محليات

2026-02-01 | 11:11
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

"بتاريخ 30-01-2026 وفي محلّة الجميزة، اشتبهت دورية من شعبة المعلومات في شخصين أثناء تجوالهما، فأوقفتهما، وهما كلّ من:

ع. أ. (مواليد عام 2005، مكتوم القيد)

ا. خ (مواليد عام 2004، سوري) بحسب أقواله

بالتحقيق معهما لدى فصيلة الجميزة في وحدة شرطة بيروت، تبيّن تورّطهما بتنفيذ عدّة عمليات سرقة من داخل السيارات، عبر كسر زجاجها وسرقة محتوياتها، في مناطق مختلفة ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختصّ، تعمّم المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي صورة الموقوفَين، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعمالهما وتعرّفوا اليهما، الحضور إلى مركز الفصيلة المذكورة الكائن في ثكنة زهير جودي – الجميزة، أو الاتّصال على الرقم 581071-01، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وطلبت المديريّة العامّة من المواطنين، عدم ترك أغراض ثمينة في داخل سيّاراتهم (جهاز خلوي، حقيبة، جهاز حاسوب محمول laptop...) وذلك لتفادي سرقته".
 
 
 
 
تحذيرات دولية لـ "حزب الله".. سيكون الثمن باهظاً
12:59

تراجع خيار الضربة العسكرية الاميركية على ايران موقتا بانتظار ما ستسفر عنها المفاوضات بين البلدين والتي انخرطت فيها تركيا وقطر وقال الرئيس الاميركي دونالد ترامب أن طهران تتحدث بجدِّية إلى واشنطن/ قائلا ان بلاده تأمل أن تتفاوض إيران على شيءٍ مقبول واذا تمكنا من التفاوض على اتفاق مُقنِع يؤدي إلى عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا فيجب تحقيقُ ذلك.

12:59

بصاروخ موجّه.. إستهداف اسرائيلي جديد لليوم!
12:47

بصاروخ موجّه.. إستهداف اسرائيلي جديد لليوم!

أفاد مراسل الجديد، أن "مسيرة اسرائيلية نفّذت غارة جوية بصاروخ موجه مستهدفة سيارة رابيد في ساحة بلدة حاروف الجنوبية، ما أدى إلى احتراقها على الفور".

وهرعت إلى المكان سيارات الاسعاف والدفاع المدني، وسط انباء عن سقوط شهيد.

12:47

من أمام مبنى الكونغرس الأميركي.. مراسل الجديد يواكب زيارة قائد الجيش
Play
12:31
