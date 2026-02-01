بالفيديو.. لحظة استهداف "الرابيد" في الدوير جنوب لبنان

قالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن "حزب الله" لم يكن متعاوناً في جنوب الليطاني إنما لم يتصادم مع الجيش خلال تنفيذه حصرية السلاح وتوضح أن "الجيش كان يقوم باكتشاف الأنفاق ومخازن الأسلحة بنفسه وينفذ مهامه، لكن حزب الله لم يقدم له خرائط بمكان وجودها مشيرة إلى أنه يسجّل في هذا الإطار تعاون لافت ومقدّر من الأهالي الذين كانوا في أحيان كثيرة هم من يرشدون الجيش إلى مراكز الأسلحة.

